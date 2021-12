Cameroun: Communication électronique - Le réseau perturbé

L'incident fait suite à un acte de vandalisme sur les équipements de la Cameroon Télécommunications dans la nuit de dimanche à lundi.

Dès les premières heures de ce lundi 6 décembre, il était difficile d'effectuer des appels ou d'avoir accès à Internet, et quasiment impossible d'effectuer les opérations bancaires (retrait, paiement par carte, Mobile Money). Les abonnés et clients désemparés ne savaient plus à quel saint se vouer. Beaucoup d'abonnés, tous opérateurs confondus avaient aussi constaté que la qualité de service s'était dégradée.

" On n'avait pas Internet et ne pouvions même pas passer d'appel ", se plaint un abonné. En cause, un grave incident survenu sur le réseau de la Cameroon Telecomunications (Camtel). Selon Clément Ayafor, directeur technique de Camtel, des vandales ont ouvert une " chambre " et sectionné la fibre optique servant de liaisons à certains services importants de la communication. " L'une des quatre trappes a été ouverte, et c'est par là que les vandales sont passés ", précise Serge Ferdinand Koungou, directeur régional pour le Centre à Camtel.

Un incident qui a eu un impact assez considérable dans les régions du Centre, du Sud et de l'Est, perturbant fortement le réseau de communications électroniques (Internet, téléphonie, Data center, banques, etc.). Cet acte de vandalisme se serait produit vers 2 h du matin. Compte tenu de l'ampleur des dégâts, une équipe d'une trentaine de techniciens s'est mobilisée dès les premières heures de la matinée.

C'est ainsi qu'aux environs de 11h hier matin, ces techniciens étaient à l'œuvre au niveau de la chambre située en face de leur bureau, au lieu-dit Sonel centrale à Yaoundé. Pendant que certains examinaient les câbles, d'autres se trouvaient à l'intérieur de la " chambre ", " à reconnecter les câbles sectionnés ", explique Clément Ayafor. " On est en train de tout faire pour rétablir la qualité du service ", ajoutera-t-il. A l'heure où nous quittions les lieux, les premiers rétablissements étaient en cours. Progressivement, la qualité du service offerte par les opérateurs devrait revoir à la normale.