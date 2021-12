Cameroun: Conseils régionaux, an I - Les premiers pas

Mises en place à l'issue de l'élection du 6 décembre 2020, ces collectivités territoriales se déploient actuellement sur le terrain avec pour objectif, mieux asseoir le développement local.

L'élection des premiers conseillers régionaux de l'histoire politique du Cameroun, le 6 décembre 2020 a été perçue par beaucoup comme un soulagement. Au regard sans doute de ce que ces collectivités territoriales décentralisées charrient de nombreux espoirs au sein d'une population camerounaise dont les besoins en services sociaux de base sont sans cesse croissants. Les régions voient donc le jour dans un contexte marqué par la volonté affichée du président de la République d'accélérer le processus de décentralisation et une aspiration des populations à prendre en mains leur développement en s'impliquant dans la gestion des affaires locales.

On peut d'ailleurs comprendre à cet effet la décision de la plupart des exécutifs régionaux élus, le 22 décembre 2020, de descendre sur le terrain pour recueillir les avis des différentes couches sociales en vue de l'élaboration des Plans régionaux de développement (PRD). Le Grand dialogue national, convoqué par le président de la République du 30 septembre au 4 octobre 2019, ayant déjà rappelé l'intérêt de ces entités, non seulement dans l'accélération de la décentralisation, mais aussi dans la panoplie de mesures pouvant apporter la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi comme un vecteur de développement dans les huit autres régions du Cameroun.

Si les attentes sont nombreuses au sein des populations, les pouvoirs publics entendent donner à la nouvelle entité les moyens de se mettre rapidement au travail. Nées après le vote de la loi de finances de l'année suivante, les régions vont être confrontées à un problème de moyens pour leur mise en place. La solution est rapidement trouvée avec une dotation spéciale décidée par le président de la République. Trois milliards sont en effet alloués à chacune d'elle à cet effet. Les résultats enregistrés aujourd'hui dans certaines régions laissent voir des exécutifs régionaux voulant se donner du crédit. Au-delà de l'installation, la dotation a servi pour les premières actions.

Le Centre acquiert rapidement un terrain dans la banlieue de Yaoundé pour son parc d'engins. Idem pour l'Adamaoua qui a pu acquérir quatre hectares de terrain. A l'Ouest, c'est un quitus donné au président du Conseil pour ouvrir des discussions avec une firme britannique en vue de la production de 120 mégawatts sur le fleuve Noun afin de résorber le déficit énergétique qui plombe le développement industriel de la région. Ailleurs, ce sont des consultations qui sont menées avec les forces vives pour définir les priorités des actions à mener dès l'année 2022 qui s'annonce. Dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le statut spécial est effectif. Les différents acteurs chargés de le mettre en pratique se déploient sur le terrain.

Il faut donc dire que l'année qui pointe à l'horizon se veut décisive pour les exécutifs régionaux. La plupart d'entre eux vont tenir dans les jours à venir, leurs sessions budgétaires, après l'adoption des PRD. Occasion d'envisager plus sereinement leurs actions sur le terrain. Même si la plupart de ces collectivités territoriales décentralisées s'emploient à reconnaître qu'il y a encore des préalables pour un déploiement réel: la mise en conformité du cadre juridique avec des précisions sur les attributions véritables qui leur sont dévolues au titre de cet exercice et les moyens financiers qui vont avec.

En s'adressant aux députés le 26 novembre dernier dans le cadre de la présentation du Programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'année budgétaire 2022, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute a apporté des précisions sur les textes d'application de la loi portant Code général des collectivités territoriales du 24 décembre 2019 : " ... Sur les 43 textes répertoriés, 23 ont déjà été signés, une dizaine est actuellement en cours d'instruction et les autres sont en cours d'élaboration ou de finalisation dans les administrations compétentes " a-t-il déclaré. Les présidents des Conseils régionaux semblent désormais impatients, car sans compétences transférées et les moyens financiers concomitants, il sera difficile de traduire en actes, la volonté du président de la République de voir les régions devenir de véritables pôles de développement au profit des populations.