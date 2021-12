Gabon: Vers une signature de partenariat entre la FEGABAB et la FFBB

Le Président de la Fédération gabonaise de Basketball, Willy Conrad Asseko, était en séance de travail avec le Président de la Fédération française de Basketball par visioconférence ce vendredi 3 décembre 2021.

Après avoir été reçu par le Ministre en charge des Sports Franck Nguema afin de discuter sur le cahier de charge, en rapport avec les fédérations déjà éligibles et pour bénéficier du financement de l'Etat, le tour est revenu ce jour à la Fédération française de Basketball dirigée par Jean-Pierre Siutat sur la possibilité de nouer un partenariat entre les deux structures.

Un échange virtuel qui portait sur trois grands axes, la jeunesse, la performance et la compétition. L'on se souvient de l'échec des Panthères U16 féminines et masculines lors de l'Afrobasket de leur catégorie qui se déroulait, il ya quelques mois en Egypte. Le patron du Basketball gabonais entend dynamiser la Fédération dont il a la charge pour multiplier les actions et faire bouger les lignes là où ça n'a pas marché, d'où la sollicitation d'un partenariat avec une entité plus expérimentée en terme d'existence, de palmarès et de vulgarisation.

Willy Conrad Asseko et son bureau souhaitent identifier les écoles pilotes dans le but de promouvoir le minibasket. En outre, notons que cet échange a pu se faire grâce à l'implication de l'ancienne internationale gabonaise et capitaine de la sélection dame de Basketball, Geraldine Yema Robert ,ancienne sociétaitaire de Montpelier dans le championnat d'élite professionnel et ancienne MVP désormais membre du bureau de la FEGABAB.