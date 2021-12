Gabon: Jeff Channing A. Bongo - "Du social au coeur de ses activités"

La trentaine révolue, Jeff Channing Albert Bongo est le Président de l'ONG Au Coeur De la Nation (ACN). Il est aussi Président Directeur Général de Channing Group, deux structures.

C'est un Jeune entrepreneur qui cherche à jouer dans la cours des grands. Homme de terrain et passionné du Gabon. Il dit être attaché à l'amour de son pays et son prochain.

Jeff Channing Albert Bongo est un jeune gabonais plongé dans l'univers du monde des affaires. Attaché aux valeurs humaines et démocratiques, à l'unité des peuples, le partage, l'écoute et la solidarité sont pour lui, des vertus que l'on doit cultiver à volonté. Il estime que : "Nous devons penser réellement à une réconciliation nationale ! Le Gabon est divisé et les coeurs sont pleins de haine. Notre jeunesse doit maintenant être au contrôle dans la reconstruction de notre nation".

Après être passé par différentes étapes de la vie d'un homme, le jeune "Jeff" a eu l'opportunité, la chance et l'honneur de créer deux boîtes. La première qui a pour activités : -Conseil ; -Management ; -Accompagnement et -Négociation.

La deuxième quant à elle, consiste à effectuer des placements et suivis des transferts sportifs.

Étant un partisan de ceux qui aiment le Gabon son pays, affirmera t-il et sans vouloir limiter l'expression de cet amour que par des paroles, il a décidé de poser des actes. " J'ai pensé créer avec la main sur le cœur, une ONG nommée ACN (Au Cœur de la Nation) dont le domaine d'activité est basé sur le social ( Education, formation, aide, protection de la nature et tout ce qui est lié à la bonne santé de la société)". Cela n'a pas été facile pour lui. " J'ai dû travailler dur pour surmonter les anicroches de la vie. Peu importe mes origines ethniques, ma classe sociale ou mon niveau de vie, je dois me dire que je suis gabonais, le Gabon est mon pays et je dois faire tout ce que je peux avec le peu que j'ai pour aider mes frères" confie t-il.

En novembre dernier, il avait répondu présent à l'appel de l'Association des jeunes d'Akanda, en tant que président de l'ONG au Cœur de la Nation. Il était question d'une causerie portée sur les soucis quotidiens, et trouver d'éventuelles solutions pour le bien-être nécessaire. Il avait apprécié l'accueil des habitants du quartier à sa juste valeur. Aussi, avait-il salué particulièrement le Chef du quartier "Premier Campement" pour son accueil, sans oublier toutes celles et ceux qui s'étaient mobilisés pour cette rencontre.