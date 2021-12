Cote d'Ivoire: Promotion de la santé animale - Le ministère des Ressources animales et halieutiques annonce des mesures d'assainissement

Le ministère des Ressources animales et halieutiques envisage de renforcer en 2022 les mesures d'assainissement du secteur de l'élevage et de protection des animaux. A travers notamment une formation plus accentuée des différents acteurs du secteur, un approvisionnement plus important en doses de vaccins contre les maladies animales, une implication plus forte dans les campagnes de vaccination des animaux, le renforcement du suivi de l'hygiène dans les abattoirs et les fermes.

L'annonce a été faite, le 02 décembre, par Dr N'Dé Atsé Athanase, inspecteur général au ministère des Ressources animales et halieutiques, au cours d'un atelier bilan sur la mise en œuvre du Projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire (Pasa-Hpv), initié par le ministère des Ressources animales et halieutiques à Dabou.

Il représentait à l'occasion le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré. " D'ici au premier semestre de l'année 2022, nous allons assainir le secteur et favoriser l'élevage. Les Ivoiriens n'ont plus à s'inquiéter", a-t-il promis.

Selon lui, ces différentes mesures contribueront in fine à la protection de la santé humaine; car, a-t-il soutenu, les maladies animales sont également dangereuses pour l'être humain. " La peste porcine et des petits ruminants, la rage, la grippe aviaire, la maladie à virus Ebola, la Covid-19, tirent leur encrage du milieu animal ", a-t-il soutenu.

Cet atelier, tenu du 02 au 04 décembre, a réuni une trentaine de vétérinaires. Cette rencontre avait pour objectif de faire le bilan du Projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire (Pasa-Hpv).

Il s'agissait pour les participants de présenter les acquis et insuffisances du projet, en vue d'améliorer l'efficacité des interventions en faveur de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire.

A l'issue des travaux, les acteurs ont lancé un appel aux bailleurs de fonds et au gouvernement, pour un appui technique et budgétaire beaucoup plus important, pour la mise en œuvre d'un programme d'amélioration de la santé animale. "L'animal étant le réservoir de 70 % des agents pathogènes, s'il ne se porte pas bien, cela a inévitablement un impact sur l'être humain. Nous sollicitons une plus grande implication des bailleurs", a lancé Dr Yapo, directeur de la Planification, des statistiques et des programmes (Dpsp). Ajoutant que l'objectif du Projet d'amélioration de la santé animale et de l'hygiène publique vétérinaire (Pasa-Hpv) est d'assainir le secteur, afin de favoriser un système d'élevage fiable et à même de garantir la santé des consommateurs ", a-t-il poursuivi.