Afrique: L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) de retour en Gambie suite à un voyage d'études au Kenya

Des fonctionnaires de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), avec à leur tête le Directeur Général, ainsi que des représentants du Ministère de l'Economie et des Finances et du Bureau du Président ont récemment fait leur retour de Nairobi suite à un voyage d'étude qui avait pour objet le Système Intégré de Gestion des Impôts (ITAS) de l'Administration Fiscale du Kenya (KRA).

La délégation Gambienne a entrepris la première phase de son voyage d'étude auprès de l'Administration Fiscale du Rwanda (RRA) avant de se rendre à Nairobi.

Ce voyage d'étude d'une semaine avait pour but de permettre à l'administration douanière de la Gambie de s'imprégner des nouvelles technologies innovantes, et ce, en vue de faciliter la transformation et la modernisation du système de recouvrement des impôts de l'Administration Fiscale de la Gambie.

Selon Mr Darboe, le Directeur Général, la Gambie utilise présentement le système GAMTAXNET pour le recouvrement des recettes fiscales au plan national tandis que le système ASYCUDA est utilisé pour le commerce international. Il a précisé que l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) est également en plein processus de réforme et de modernisation de ces deux systèmes de recouvrement de recettes.

Il a confirmé que l'Administration Douanière de la Gambie, par le biais de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), a effectué un voyage d'études d'une semaine à Nairobi, au Kenya, en vue d'assimiler le Système Intégré de Gestion des Impôts (ITAS), et ce, avec le soutien financier de la Banque Mondiale.

Il a indiqué que le Système Intégré de Gestion des Impôts (ITAS) est un nouveau système de recouvrement d'impôts. Présentement, à l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), " nous avons des experts sur le terrain qui procèdent à l'installation d'un nouveau système de recouvrement de recettes douanières appelé ASYCUDA World. "

Le chef de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a également souligné que l'Administration Fiscale du pays ne lésinera aucunement sur les efforts en vue d'assurer que le personnel administratif dispose des compétences et capacités requises pour faciliter la réforme et la modernisation du système, et ce, afin de percevoir les importantes ressources dont le gouvernement a besoin.

Il a également saisi cette occasion pour adresser ses remerciements au conseil d'administration de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et à la direction générale non seulement pour leur dévouement et leur loyauté, mais également pour les formidables progrès accomplis par l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) au cours des années passées.

Au cours de la présentation d'un document au nom de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Mr Samba Sallah, en sa double qualité de Directeur Adjoint du Département des Impôts Internes de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) et de Directeur du projet de Système Intégré de Gestion des Impôts (ITAS) a déclaré: " L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) est un organe semi-indépendant établi par la Loi sur l'Administration Fiscale de la Gambie 2004 en vue de la supervision, de l'évaluation, du recouvrement des recettes fiscales, et de la mise en place d'un système de gestion efficace et robuste de recouvrement de recettes fiscales, parmi tant d'autres. "

" Le système de recouvrement des impôts de la Gambie a été soumis en 2018 à un Mécanisme d'Analyse du Diagnostic de l'Administration Fiscale. Cette analyse a permis une évaluation complète du taux d'efficacité du système de gestion de l'administration fiscale, notamment le processus de récolte de données ainsi que les procédures et procédés de comptabilité. L'inefficacité du Système de Gestion Intégré des Impôts a été l'une des principales faiblesses identifiées. Les faiblesses identifiées influent négativement sur la crédibilité, la fiabilité et la disponibilité des données sur la gestion fiscale. "

" La Banque Mondiale apporte son soutien au gouvernement de la Gambie par le biais du Projet de Développement de Gestion Fiscale de la Gambie en vue de l'acquisition et de la mise en œuvre du Système de Gestion Fiscale Intégré (ITAS). Le nouveau système remplacera le système actuel de gestion fiscale " a-t-il déclaré.

Mr Sallah a aussi déclaré que l'une des principales exigences du projet est d'entreprendre un voyage d'étude dans les pays spécifiquement sélectionnés pour avoir réussi la mise en place d'un Système de Gestion Fiscale Intégré (ITAS) efficace et robuste.

Selon Mr Sallah, l'Administration Fiscale du Kenya (KRA) et l'Administration Fiscale du Rwanda (RRA) ont été recommandées par l'expert recruté pour analyser le mécanisme de gestion de l'Administration Fiscale de la Gambie en prévision de la mise en œuvre du Système de Gestion Fiscale Intégré (ITAS). " Cette recommandation est fondée sur le succès obtenu par ces institutions dans la mise en place de Systèmes de Gestion Fiscale Intégré (ITAS) efficaces et robustes " a affirme Mr Sallah.

Le voyage d'études doit servir de point de référence pour la mise en place du Système de Gestion Fiscale Intégré (ITAS) de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA). Ce voyage a donné l'opportunité aux membres de la délégation Gambienne de rehausser leurs connaissances auprès de leurs pairs et d'échanger des informations sur les bonnes pratiques concernant l'appropriation et la mise en place de nouveaux systèmes. Ce voyage a pour but de remplir les objectifs suivants:

Permettre à l'Administration Fiscale de la Gambie une bonne compréhension des fondements juridiques et règlementaires du système d'automatisation fiscal des pays visités et fournir les voies et moyens pour l'identification des failles et des lacunes du système juridique et règlementaire Gambien, et ce, dans le cadre du processus d'automatisation de la gestion fiscale.

Permettre à l'Administration Fiscale de la Gambie une bonne compréhension du mode d'administration requis pour l'installation d'un Système de Gestion Fiscale Intégré (ITAS) et les préparatifs nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace du Système de Gestion Fiscale Intégré (ITAS) suite à son installation

Donner à la délégation de l'Administration Fiscale de la Gambie la connaissance et le savoir-faire concernant les éléments pratiques et l'implication du séquençage de la mise en œuvre du module ITAS

