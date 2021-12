Sénégal: Table ronde sur les enjeux des élections locales, jeudi

Dakar — Le Think thank Wathi et la Fondation Konrad Adenauer organisent, jeudi, une table ronde sur "les enjeux des élections locales du 23 janvier 2022", indique un communiqué transmis à l'APS.

La rencontre est prévue à partir de 10h 30 à l'hôtel Le Djoloff à Fann Hock, à Dakar.

Les débats seront animés par Mamadou Seck, expert sur les questions électorales et directeur de Synapsus Consulting, Oumy Cantome Sarr, membre de la société civile et experte en droits de l'Homme et Jean Charles Biagui, enseignant chercheur en Sciences politiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, indiquent les organisateurs.