Cote d'Ivoire: Lutte contre l'exploitation illégale du bois - Le gouvernement renforce la traçabilité et la légalité du bois et des produits dérivés

Le projet " Contribution à la mise en place d'un système national pour la traçabilité et la légalité du bois en Côte d'Ivoire " lancé en mars dernier, a été restitué, il y a quelques jours, à l'hôtel Belle Côte, à la Riviera Palmeraie.

Ce projet vise à lutter efficacement contre l'exploitation illégale des forêts en Côte d'Ivoire par l'amélioration de la légalité et de la traçabilité du bois. Il s'inscrit dans le cadre des négociations de l'Apv/Flegt (Accord de partenariat volontaire [Apv] pour l'application de l'initiative Règlementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux [Flegt] : Ndlr), et a pour objectif spécifique de développer des modules informatiques complémentaires pour la traçabilité du bois. Et ce, afin d'aboutir à un Système national de traçabilité des bois et produits dérivés qui pourrait prendre en compte des aspects liés à la légalité.

Ce projet est financé par l'Union européenne à travers le "Programme d'appui Fao-Ue Flegt" de la Fao (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture : Ndlr) et coordonné dans sa mise en œuvre par des équipes du ministère des Eaux et Forêts, la tutelle.

" Cet atelier de clôture consacre l'aboutissement de plusieurs semaines d'activités, menées aussi bien au bureau que sur le terrain selon une approche participative et inclusive de l'ensemble des acteurs concernés. J'ose espérer que vos débats seront fructueux et permettront certainement de déboucher, au terme de vos travaux, sur des propositions pertinentes susceptibles d'opérationnaliser le Système national de vérification de la légalité et de la traçabilité du bois en Côte d'Ivoire ", a déclaré le Colonel Dogui Aboa, conseiller technique représentant le ministre des Eaux et Forêts.

Pour lui, " c'est en cela que nous aurons gagné le pari d'une gestion durable de nos forêts qui soit à la hauteur des attentes des populations ivoiriennes ".

C'est en 2013 que la Côte d'Ivoire a entamé les négociations de l'Apv/Flegt avec l'Union européenne (Ue). Cette initiative, rappelons-le, vise à améliorer de manière durable la gestion des ressources forestières ivoiriennes et à conserver la part de marché du pays sur l'espace économique de l'Ue. Et ce, à travers la lutte contre l'exploitation illégale du bois et le commerce qui lui est associé.

Aussi, depuis l'ouverture de ces négociations, le contexte de la gestion des forêts en Côte d'Ivoire a connu d'importantes évolutions couronnées par l'adoption en mai 2018 de la Politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts et sa stratégie de mise en œuvre adoptée dans la foulée en février 2019.