Cote d'Ivoire: Appui aux personnes défavorisées - Le Rotary club Abidjan golf apporte son soutien à 25 élèves

Dans le cadre de ses activités humanitaires, le Rotary club Abidjan Golf a offert, le 4 décembre à l'Ivoire golf Club, des bourses d'une valeur de 2,5 millions de FCfa à 25 élèves d'établissements secondaires publics issus des milieux défavorisés.

En effet, comme à ses habitudes, depuis sa création en 1996, ce club rotarien apporte, en deux tranches, une contribution financière de 5 millions de FCfa à des élèves brillants vivant dans des conditions difficiles, afin de leur permettre de suivre les cours et s'offrir des fournitures scolaires.

Pour cette première phase, chaque bénéficiaire a reçu une enveloppe de 100 000 FCfa. La seconde tranche sera remise en février. Le président du Rotary club Abidjan Golf, N'Douffou Joël, a félicité les élèves bénéficiaires de cette aide qui, selon lui, va leur permettre d'améliorer leur performance scolaire.

" Je félicite les récipiendaires. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui, nous sommes dans la position de ceux qui donnent. Mais il y a quelques années, certains d'entre nous étaient dans des conditions difficiles. On n'avait pas forcément les moyens qu'on a aujourd'hui. On a dû travailler, on a dû aller à l'école et étudier et grâce aux études que nous avons faites, nous avons pu intégrer le tissu socio-économique ", a-t-il indiqué.

Avant de souhaiter aux bénéficiaires un excellent travail afin de pouvoir s'intégrer dans le tissu économique et aider leurs jeunes frères qui seront dans le besoin.

Au nom des bénéficiaires, des encadreurs d'établissements scolaires. Aminata Camara épse Coulibaly, assistante sociale au lycée municipal d'Abobo, a exprimé toute sa gratitude au club pour le soutien apporté aux élèves. " Cet appui à nos enfant est très important. C'est même grâce à ça que l'une de nos élèves a pu terminer ses études et bénéficier d'une bourse pour poursuivre ses études en France ", a-t-elle témoigné.

Toujours dans son engagement pour la cause humaine, le Rotary club Abidjan Golf a effectué une mission d'appui aux filles et aux femmes, dans le domaine de la santé, en octobre dernier, à Kong.

A cette occasion, 598 femmes ont été dépistées du cancer du sein et du col de l'utérus avec 19 cas positifs. Quant au diabète et à l'hypertension, 358 personnes ont été dépistées. En plus des soins, le Rotary club a offert des serviettes hygiéniques à 817 jeunes filles de cette localité.