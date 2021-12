Ile Maurice: Études de droit reportées - "Le confinement nous a permis de cerner nos lacunes et forces", confient ceux ayant réussi

Ils sont neuf aspirants avoués et deux aspirants avocats sur cinq à avoir réussi les examens du Council for Vocational Legal Education, qui leur permettront de démarrer leur pupilage avant de prêter serment pour démarrer leur carrière. "L'express" a sollicité ces étudiants de l'université de Maurice, qui avait décidé de suspendre les cours et renvoyer les examens de 2020 à août dernier, pour cause de pandémie et de confinement.

Praveena Devi Katwaroo qui a réussi en tête de liste aux examens d'avoué confie que sa toute première tentative a été un succès. Coup d'essai, coup de maître. "Les examens étaient prévus l'année dernière et à l'annonce du renvoi des examens et de la suspension des cours, je me suis retrouvée dans un premier temps dans l'incertitude. Mais je ne me suis pas laissé décourager car je me suis dit que c'était l'occasion de mieux cerner les lois de Maurice que je ne maîtrisais pas au début, ayant fait un L.L.B en droit anglais. Pendant le lockdown, je me suis lancée dans une préparation approfondie", explique l'habitante de Belle-Vue-Maurel.

Elle a ainsi profité de ce temps pour lire les jugements des différents tribunaux et corriger ses lacunes en travaillant des past papers. "Je dirai plutôt que le confinement, la suspension des cours et le renvoi des examens m'ont permis de build up. Cela a joué à mon avantage, en me laissant amplement du temps pour me perfectionner," poursuit Praveena, qui a tenu à remercier ses parents, ses tuteurs personnels, dont Sandeep Ramlochund, Irfaan Mittoo et Deena Bhoyroo pour leur soutien et encouragement continue. C'est après avoir repris ses cours sur Zoom qu'elle a pu participer aux examens cette année. Praveena Devi Katwaroo envisage de rejoindre la firme Dentons Mauritius LLP pour son pupillage dès demain.

Même son de cloche du côté de Yash Bujun, aspirant avocat qui a eu la joie de voir son nom figurer sur la liste des deux seuls candidats ayant réussi. "L'annulation des cours qui reprendront à une date ultérieure nous a mis dans un état d'inquiétude. Aucune date n'avait été fixée pour la reprise des cours et des examens. C'était une perte de temps certes, car ce système d'étude et de communication en ligne avec les lecturers n'était pas encore opérationnel. Nous avons fait face à une situation inhabituelle", raconte ce jeune homme de Triolet, qui ajoute : "Du coup, j'ai revu mes notes, le syllabus, puis j'ai fait la lecture des copies de jugements émis par des juges et magistrats. J'ai appris par moi-même pendant la pandémie." Yash Bujun vient de démarrer son stage d'avocat chez Dentons Mauritius LLP.

Rakshita Anauth, qui rejoint également la firme Dentons Mauritius LLP, s'est également sentie déstabilisée avec le lockdown. Profitant de son temps libre, l'aspirante avouée a pu identifier ses faiblesses, développer ses forces et, comme ses camarades, elle a travaillé les past papers, ce qui lui a permis de mieux se préparer. "Malgré les hauts et les bas, en sus des sacrifices et du travail acharné, j'y suis arrivée grâce à mon excellent système de soutien, c'est-àdire mes parents qui ont cru en moi et mes tuteurs personnels, Mes Sandeep Ramlochund et Irfaan Mittoo, qui ont été une source constante de motivation et m'ont guidée tout au long", confie l'habitante de Petit-Raffray.

Jageshwarsingh Lukeeram, de Petite-Rivière, fait aussi la fierté de sa famille, dont ses deux cousins avocats, Kevin et Ashwin, qui sont à l'étude de Me Gavin Glover, Senior Counsel. "C'était le rêve de mon chacha, qui a financé mes études, de me voir devenir avoué. Peu avant son décès, je lui ai promis que je revêtirai cette toge. Je lui ai dit : 'Chacha mo pou pas sa lekzamin-la pou twa'." Le Senior Legal Executive de l'étude de Me Urmila Boolell, SC, ne se doutait que le confinement affecterait ses études. "En tant qu'employé à plein temps, j'avais sollicité un congé sans solde et Me Urmila, qui fait partie de ceux qui ont financé mes études, m'a été d'une grande aide.

Avec le confinement, je me suis retrouvé à la maison avec des questions plein la tête, me demandant quand les examens auraient lieu. C'était stressant, mais je ne me suis pas laissé abattre." Jageshwarsingh Lukeeram a ainsi régulièrement étudié jusqu'à 3 heures du matin pour pouvoir réussir dès sa première tentative bien qu'il était chez lui sans l'aide de ses chargés de cours de l'UoM. "Personnellement, l'année dernière, je n'étais pas prêt. Le confinement m'a permis de détecter mes lacunes, mes forces et de corriger mes erreurs", affirme celui qui a tenu à remercier son cousin, Me Kevin Lukeeram, Mes Urmila et Nikhil Boolell et tous ceux qui l'ont soutenu.