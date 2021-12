Afrique: Paix et sécurité au programme du forum de Dakar

Le septième forum sur la paix et la sécurité en Afrique, tenu du 6 au 7 décembre à Dakar, au Sénégal, sous forme de séances plénières et d'ateliers, a été centré autour des " enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-covid ".

La crise sanitaire a été l'une des thématiques centrales de l'événement au même titre que l'aspect sécuritaire. Autre enjeu crucial des années à venir, l'impact de la démographie et du changement climatique. Les stratégies de lutte contre le réchauffement climatique, principal accélérateur des migrations, et le problème du chômage structurel touchant la jeunesse, ont fait l'objet des discussions.

La montée des extrémismes violents a été aussi au centre des discussions. Il s'est agi de réfléchir aux réponses politico-militaires pour y remédier mais aussi aux différentes manières de mutualiser les moyens et capacités (militaires, renseignements, humanitaires, etc.) d'Etats voisins. Enfin, un atelier a été exclusivement consacré à la maîtrise des espaces maritimes.

Plusieurs acteurs politiques et militaires, de chercheurs, de raisonnables organisations publiques et privées ont pris part à ce grand rendez-vous consacré à la défense et la sécurité en Afrique. Des dizaines de chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que des ministres ont fait le déplacement. Les présidents sud-africain, Cyril Ramaphosa ; nigérien, Mohamed Bazoum et bissao-guinéen, Umaro Sissoco ont fait partie des intervenants.

Certains dirigeants d'institutions continentales ont été également de la partie, à l'instar de Moussa Faki Mahamat, président de l'Union africaine, et de Charles Michel, président du Conseil européen.

Côté français, la ministre des Armées, Florence Parly, et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ont fait également partie de l'assistance. Sont intervenus aussi, entre autres, des représentants de l'administration américaine, la vice-ministre japonaise Takako Suzuki; le ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama; ou encore le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares Bueno. Le président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, a figuré aussi sur la liste des personnes conviées.

Chapeauté par le ministère sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et le Centre des hautes études de défense et de sécurité, le forum a fait son retour après une année d'interruption en raison de la pandémie du coronavirus. La première édition du forum, placée sous l'égide du président sénégalais, Macky Sall, remonte à 2014, au lendemain de l'intervention française " Serval " au Mali.