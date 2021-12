Congo-Brazzaville: Photographie - Un colloque pour débattre l'évolution du 7e ART

Le colloque international sur la photographie, prévu du 16 au 17 décembre à Brazzaville, se veut un moment d'échanges privilégiés pendant lequel les acteurs issus des milieux académiques et artistiques discuteront notamment des théories, des pratiques et des expériences autour de la photographie.

C'est sur le thème " Photographie, mémoire et patrimoine : regards croisés " que se tiendra le colloque co-organisé par la revue Class, la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi, la plateforme Mbongui art photo et l'Association mateya de l'information et la communication pour le développement (Amicode).

" Tout en mettant la photographie en interaction avec la mémoire et le patrimoine, soit pour la fixer dans la mémoire collective, soit pour la construire, l'un des objectifs de ce colloque est d'identifier et de soumettre à la rigueur de la science, les implications techniques, sociales, politiques et culturelles de l'acte photographique, dans l'histoire de l'humanité ou dans la vie quotidienne ", souligne le comité d'organisation.

En effet, comme langage universel, la photographie est créatrice d'identités et porteuse de mémoires, car elle donne trace du vécu des hommes. Aussi participe-t-elle des outils de recherche dans les sciences telles que: l'histoire; l'anthropologie; l'ethnologie; l'architecture; la sociologie; la topographie; la médecine; la biologie ou encore l'astronomie.

De façon concrète, cette rencontre scientifique permettra de mener des discussions entre ceux qui produisent les photos, ceux qui les utilisent à des fins diverses, ceux qui les conservent, et les chercheurs en lettres, arts et sciences humaines.

Comme participants, on comptera notamment des chercheurs en lettres, arts et sciences humaines ; artistes ; photographes professionnels ou non ; étudiants ; journalistes ; éditeurs ; publicitaires ; documentalistes ; archivistes ; muséologues ; et les sponsors.

Durant deux jours, les participants auront, entre autres, droit à des communications traitant des grands sujets en lien avec la photographie, sessions thématiques présentant des travaux de recherche sous forme de conférences et de posters, témoignages et des échanges d'expériences entre les professionnels de la photographie et une exposition-photo inédite pendant toute la durée du colloque.

Les conférences et tables rondes du colloque se dérouleront au sein du complexe universitaire de Bayardelle. La partie artistique, quant à elle, est prévue à la Maison russe (ex-Centre culturel russe).

En ce qui concerne les communications scientifiques, elles s'articuleront autour d'une panoplie d'axes, parmi lesquelles photographie et construction mémorielle ; photographie et patrimoine socioculturel ; photographie et expressions identitaires ; théories et lectures de l'image photographique ; l'art photographique : pratiques et évolutions ; archives photographiques et écriture de l'histoire ; photographie de presse ; photographie et communication politique ; etc.

Notons qu'après l'événement, la publication des actes du colloque se fera le 30 avril 2022.