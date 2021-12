Congo-Brazzaville: Sous-ligue de karaté Ouenzé-Talangaï - Les dirigeants émerveillés par le talent des jeunes

Des descentes initiées depuis 7 juillet par le premier vice- président de la sous-ligue Ouenzé-Talangaï et qui se sont achevées le 5 décembre ont permis de découvrir les talents de beaucoup d'athlètes.

La sous-ligue Ouenzé-Talangaï a terminé sa série de descentes dans le club Budo sport que dirige Me Félix Assala. Il a préparé cette réception par l'organisation d'une compétition dénommée " Combat-amical " au cours de laquelle, il a invité deux clubs de la même sous-ligue, notamment Okaïdo et Obambé. Les rencontres se sont disputées en kata et kumité devant le président de la Ligue de karaté de Brazzaville. Le club qui a été créé le 11 avril 2020 regroupe une cinquante d'élèves. Il s'appuie sur ce genre d'initiatives pour poursuivre sa maturité.

" Nous avons invité juste deux clubs pour faire l'échange des connaissances, suivre l'évolution des enfants que nous encadrons, les motiver en vue de les préparer à la compétition. Le club est créé le 11 avril 2020. Nous avons une cinquantaine d'élèves. Notre objectif c'est d'aider la jeunesse, de l'éduquer par le biais du sport. Le sport éduque aussi d'autant plus que d'autres parmi eux sont sélectionnés en équipe nationale.

Ce sont les exemples à suivre ", a expliqué Me Rovexe Malela, ceinture noire 2e dan et directeur technique du club Budo sport. Selon lui, le club entend donner le meilleur de lui-même pour gagner plus de médailles dans les futures compétitions. " Nous devons gagner et aller plus loin, montrer de quoi nous sommes capables ", a-t-il insisté.

Me Cardy Bouma Koka, premier vice-président de la sous-ligue Ouenzé-Talangaï s'est dit fier d'avoir mené à terme cette opération qui, selon lui, a permis de découvrir les qualités de beaucoup d'athlètes. " Nous devons continuer sur cette même lancée, chercher à organiser des rencontres amicales entre les clubs. Cela doit être continuel. Les jeunes doivent être rattachés à leur maître principal parce que quand on veut apprendre, on doit de plus en plus s'approcher de celui qui vous transmet son savoir. C'est dans la discipline qu'on doit apprendre le métier ", s'est-il adressé au club.

La sous-ligue Ouenzé-Talangaï, a-t-il expliqué, compte dix-neuf clubs. Elle est la plus grande de Brazzaville puis qu'elle part part de Ouenzé, Mpila, Talangaï jusqu'à Kintélé.

" J'ai un principe. On ne peut jamais être à la tête d'une structure telle que la sous-ligue de karaté sans pourtant avoir un contact permanent avec les clubs de la circonscription. J'ai engagé la procédure. Je ne peux qu'apprécier l'organisation faite par les multi clubs dans lesquels j'ai effectué mes descentes ", a-t-il indiqué. Notons que Brazzaville ne compte que trois sous-ligues de karaté, à savoir Makélékélé-Bacongo, Poto-Poto-Moungali et Ouenzé-Talangaï.