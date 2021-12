Congo-Brazzaville: Echanges - Les financiers débattent de la gestion rationnelle des risques au sein de l'entreprise

La première édition du dîner de gala des directeurs administratifs et financiers (DAF) organisée, le 3 décembre, à Double Tree Hilton à Pointe-Noire, par Top Tax international et MTN Business Congo, a suscité un engouement exceptionnel et des échanges enrichissants permettant aux DAF présents de mieux appréhender et gérer les risques auxquels ils font face au quotidien.

Organisée sur le thème "La maîtrise du risque gage de réussite des fonctions de DAF" , l'activité a réuni les directeurs financiers, les experts panelistes, financiers... Cela a été une bonne occasion pour tous de réfléchir sur cette thématique au regard des enjeux importants auxquels les entreprises sont appelées à être de plus en plus performantes et faire face à la concurrence de plus en plus ardue dans le secteur.

Ainsi, les DAF sont sans cesse appelés à prendre la mesure du risque dans tous les sens du terme, à savoir les risques comptables, fiscaux, financiers, juridiques, assurantiels, risques sociaux, risques de fraude, etc. " Le monde change, tout comme le rôle du directeur administratif et financier. Dans les entreprises d'aujourd'hui, ils sont sollicités de nouvelles manières. En plus des risques auxquels ils sont exposés et dont ils ont la lourde responsabilité de gérer et, surtout, de bien gérer, leur mandat s'élargit et ils sont contraints de développer et d'adopter de nouvelles compétences et de nouvelles façons de travailler. En plus de cela, la nouvelle donne mondiale, marquée par la pandémie de la covid-19, impose de nouvelles contraintes avec tout ce que cela emporte comme conséquences et impacts sur la fonction de DAF", a dit d'emblée Paul Koffi Goli, associé gérant de Tax top international en ouvrant la cérémonie.

Selon lui, l'opportunité de la création d'une journée de gala dédiée aux DAF répond à différents objectifs, à savoir créer une plateforme de Networking à travers les décideurs qu'ils sont. C'est ainsi que s'explique la mise en place d'une tribune forte qui se veut un cadre d'échange et de débat avec ces professionnels-clés et meneurs de jeu. " Nous souhaitons faire de ce gala des DAF une tribune à laquelle les défis majeurs de la finance, de la fiscalité et autres métiers connexes seront l'objet de discussions.

En somme, ce gala sera un lieu de propositions des solutions pragmatiques à certaines problématiques tant locales qu'internationales rencontrées par les acteurs de la vie économique d'ici et d'ailleurs ", a-t-il poursuivi. Il a ajouté qu'il s'agit, par cette initiative, de créer une plateforme de partage et d'information pour développer un réseautage au réel avec divers partenaires.

Ainsi, plusieurs sous-thèmes ont été développés par les experts panelistes. Ce sont, entre autres, comment améliorer la performance de l'entreprise par le mécanisme du contrôle interne; des clés pour la mise en œuvre d'un dispositif de gestion de risques; pilotage et maîtrise de la fonction fiscale: levier de croissance de l'entreprise; pourquoi la gestion du risque est-elle indispensable pour l'amélioration des performances; piloter la lutte contre le risque de fraudes et de cyber-fraude: le rôle-clé du DAF" ...

Autant de questions et bien d'autres qui ont fait l'objet de discussions assorties des propositions et contributions prouvant que plus que jamais, le DAF est la cheville ouvrière de l'entreprise en ce sens qu'il reste un acteur-clé dans la mise en œuvre de la politique de l'entreprise, gère les budgets alloués, s'assure que les risques auxquels l'entreprise est confrontée sont bien gérés et sous contrôle.

En somme, le DAF moderne est pluridisciplinaire en ce sens qu'il doit être en mesure d'établir et d'insérer les finances dans toutes les fonctions en maintenant la visibilité de l'entreprise. Il doit apporter de la valeur ajourée en dehors des limites strictes de fonction finance; s'impliquer dans la cyber sécurité, la recherche et la gestion des talents, la transformation digitale, la fraude, la fiscalité, l'assurance risque, la gouvernance et bien d'autres domaines contribuant à l'amélioration des performances de l'entreprise.

A ce gala, plusieurs sociétés partenaires ont fait la présentation de leurs activités et services afin d'édifier l'auditoire sur leur savoir-faire et susciter d'éventuelles collaborations le cas échéant. La première édition du dîner de gala des DAF a pris fin par un dîner haut en couleurs arrimé à une Tombola organisée par le MTN Business Congo, le partenaire principal de l'évènement, avec la distribution de nombreux cadeaux surprises aux participants. La deuxième édition de l'événement qui sera désormais célébré sous l'appellation de " Africa CFO Forum " est prévue pour juin 2022, dans la capitale océane.