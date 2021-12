Congo-Kinshasa: Kongo central - L'ambassadeur de la Norvège visite le programme de sécurité alimentaire de la Caritas à Kasangulu

Le projet est financé par l'Agence norvégienne de la coopération internationale (Norad), à travers la Caritas Norvège, avec une enveloppe d'environ deux millions et demi d'Euros, pour une durée de quatre ans, soit de 2018 à 2021.

Conduit par le secrétaire exécutif de la Caritas Congo, Boniface Deagbo, l'ambassadeur de la Norvège en République démocratique du Congo (RDC), Jon-Åge Oyslebo, et son adjoint chargé du développement, Knut Arne Oseid; la directrice du département international de la Caritas Norvège, Marit Sorheim; et la conseillère pour la RDC à la Caritas Norvège, Heidi Solheim Nordbeckc, ont effectué récemment une visite de terrain dans le territoire de Kasangulu, en province du Kongo central, pour se rendre compte de l'avancement du projet de sécurité alimentaire.

L'ambassadeur de la Norvège s'est dit satisfait des résultats de ce projet qui bénéficie à plus de deux mille familles. " Nous sommes là pour découvrir comment les programmes financés par la Norvège se réalisent sur le terrain, et comment ils contribuent à augmenter la sécurité alimentaire pour les communautés. On n'aurait jamais pu le faire sans de bons partenaires comme Caritas ", a -t-il déclaré.

Le projet de sécurité alimentaire s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui à la sécurité alimentaire et renforcement des capacités économiques des ménages ruraux, autrement dit PQ SECAL II. Il est exécuté dans les provinces du Nord-Kivu, du Maniema, du Kongo central et du Tanganyika, en faveur de 7200 ménages et a obtenu des résultats très encourageants.

Grâce à ce projet, 2260 ménages, avec 3390 travailleurs agricoles (producteurs familiaux), dont 51% des femmes, du territoire de Kasangulu, sont accompagnés depuis 2018 par la Caritas. Cet accompagnement se réalise au sein de quarante comités villageois de développement et quatre fédérations dans quatre axes : Kinsiona, Mvululu, Banna et Ntampa.

Caritas Congo salue ainsi l'appui financier obtenu du gouvernement de la Norvège/Norad, via la Caritas Norvège, et son impact positif. La descente sur le terrain de son ambassadeur en RDC est une preuve éloquente de ce partenariat au profit de la population congolaise. Ces efforts méritent d'être soutenus, du côté de l'autorité publique, notamment par une réponse appropriée face au défi de l'accès durable encore difficile à la terre cultivable, comme ont eu à le relever les ménages paysans.

Les résultats du programme sont très encourageants, dans un contexte où l'insécurité alimentaire aiguë élevée en RDC touche environ 27 millions de personnes. En fait, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme alimentaire mondial des Nations unies ont sonné l'alarme, dans un rapport publié en avril 2021, selon lequel une personne sur trois souffre de la faim aiguë en RDC.