Maroc: SGS MAROC organise son premier Clean-Up Day

Casablanca — SGS Maroc, société spécialisée dans l'inspection, le contrôle, l'analyse et la certification, a organisé samedi dernier sa première journée du nettoyage, "Clean-Up Day", à Casablanca.

"Sensibiliser au problème des déchets mais aussi mobiliser le public, c'est l'objectif de la Journée du nettoyage organisée par SGS Maroc pour sa première édition cette année", indique la société dans un communiqué.

Ainsi, SGS a mobilisé ses collaborateurs ainsi que leurs familles (conjoints et enfants) pour ce Clean-Up Day, pour nettoyer la belle promenade de Ain Diab, ajoute la même source, relevant que plus de 120 personnes ont participé à cette action pour nettoyer un périmètre de 3 km de plage et de promenade.

Au-delà de l'effet bénéfique immédiat, SGS Maroc souligne que la collecte de déchets est un excellent moyen pédagogique et convivial pour encourager la prise de conscience. L'objectif de cette journée étant la sensibilisation à la protection de l'environnement, plus particulièrement à la problématique des déchets et de la propreté.

Face à l'épidémie de Covid-19, SGS Maroc a tenu à émettre quelques recommandations supplémentaires sur les bonnes pratiques à mettre en place durant l'opération de nettoyage. Côté équipement, les participants ont dû se munir de gants, d'un sac et ne pas omettre le port du masque obligatoire.

Il a été également recommandé entre autres de se laver régulièrement les mains, de gardes ses distances et de créer des sous-groupes de 10 personnes avec des encadrants.

Plus de deux milliards de tonnes, est la quantité de déchets solides produite chaque année sur Terre, selon un rapport de la Banque mondiale. Une masse considérable aujourd'hui devenue un fléau pour notre planète. Chaque année, ce sont des millions de tonnes de détritus mal gérés qui se retrouvent abandonnés dans la nature, polluant les écosystèmes et affectant leurs habitants.

