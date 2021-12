Maroc: ADD - Lancement de la plateforme E-Himaya pour promouvoir l'usage sécurisé du digital par les enfants

Rabat — E-Himaya, la plateforme nationale d'information et de sensibilisation pour les enfants, jeunes, parents/tuteurs et enseignants sur la culture digitale et l'usage responsable d'Internet, a été lancée, mardi à Rabat, à l'initiative de l'Agence de développement digital (ADD).

Cette plateforme a pour objectif d'inculquer les bonnes pratiques et les techniques d'usage sécurisé du digital auprès des enfants, d'informer et de sensibiliser les cibles concernées, et de proposer aux parents et aux et enseignants des solutions et des outils pratiques à même d'éduquer et protéger les enfants des risques et menaces liées au digital.

La première version de la plateforme E-Himaya (www.e-himaya.gov.ma) disponible en deux langues (arabe et française) permet aux cibles d'accéder à des informations pertinentes, des conseils utiles, des contenus ludiques et des bonnes pratiques en matière de sécurité numérique et de prévention des enfants des risques en ligne. Ces contenus permettent aux enfants et jeunes de bénéficier des opportunités offertes par le digital, et également d'accompagner les parents/tuteurs pour éduquer et contrôler l'usage du digital par leurs enfants.

S'exprimant à cette occasion, la ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme administrative, Ghita Mezzour, a relevé que la plateforme E-Himaya représente un grand pas en avant pour instaurer une culture digitale et promouvoir un usage sécurisé du digital par les enfants.

Cette plateforme innovante tactique et pratique constitue une vitrine nationale des initiatives lancées par les acteurs concernés pour sensibiliser et éveiller les cibles à savoir les enfants, parents et enseignants sur le bon usage du digital, a souligné Mme Mezzour.

A travers cette plateforme, a-t-elle soutenu, les cibles concernées peuvent accéder à des informations, conseils et bonnes pratiques en matière de sécurité et protection des enfants et jeunes en ligne, ajoutant que la plateforme propose aussi aux enfants des contenus ludiques sous forme de jeux et quizs en ligne visant le renforcement de leurs compétences et connaissances pour s'autoprotéger en ligne et développer la résilience numérique.

De son côté, le directeur général de ADD, Mohamed Idrissi Melyani, a indiqué que le lancement officiel de ladite plateforme dédiée à la protection des enfants en ligne s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Agence visant l'instauration de la culture digitale, la promotion de la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens.

Cette initiative se veut une occasion pour mettre en avant les actions réalisées par les acteurs concernés dans le domaine de la protection des enfants en ligne, mais aussi pour présenter les principaux objectifs de cette nouvelle plateforme nationale, félicitant par la même occasion l'ensemble des parties prenantes pour les efforts déployés dans ce sens, dans le but de promouvoir ce créneau et d'inculquer une culture digitale bénéfique pour les générations futures.

Cette plateforme est le fruit d'un travail collaboratif entre les membres d'un Comité, composé d'une panoplie d'institutions et organismes à savoir le ministère de la Justice, le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, le ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l'Administration, Bank Al Maghrib, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), la direction générale de la sécurité des systèmes d'information, la Gendarmerie Royale, la direction générale de la sûreté nationale, l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, l'Agence de développement du digital, et l'Observatoire national des droits de l'enfant.

Le développement de cette plateforme qui s'inscrit dans le cadre de la continuité des efforts déployés par les acteurs concernés pour protéger les enfants en ligne, a été réalisé en adoptant une approche participative et agile visant à répondre aux besoins et attentes des cibles concernées (parents/tuteurs, enfants, jeunes/étudiants et enseignants) en matière de contenu et sujets à traiter, et ce, à travers l'organisation des rencontres et ateliers de concertation.

La mise en ligne de la plateforme "E-Himaya" s'inscrit dans le cadre de l'initiative "Culture digitale/ protection des enfants en ligne" visant à instaurer une culture d'usage approprié du digital et protéger les enfants et jeunes des risques y afférents, portée par l'ADD sous la supervision du Comité de coordination précité, qui est chargé de la supervision et du suivi de la mise en œuvre du plan d'actions lié à cette initiative. Dans ce cadre, il est prévu d'enrichir cette plateforme par d'autres contenus de sensibilisation autour de l'usage sécurisé du digital (sous forme de vidéos, capsules, jeux ludiques pour les enfants, activités pour les enseignants, bande dessinée, etc.) ainsi que l'organisation des activités de sensibilisation et de communication.