Maroc: Lancement de "HUAWEI Sound Joy" pour les amateurs de musique

Casablanca — Huawei a annoncé le lancement de la commercialisation au Maroc du "HUAWEI Sound Joy", la première enceinte intelligente portable signée Huawei et conçue en collaboration avec Devialet

En effet, Huawei se lance dans une nouvelle gamme de produits commercialisés au Maroc avec "un appareil parfait" pour les amateurs de musique avec "un son de qualité exceptionnelle" grâce à sa collaboration avec Devialet, indique Huawei dans un communiqué.

"Avec un son Devialet et sa batterie haute autonomie de 26 heures, le HUAWEI Sound Joy est ce qui se fait de mieux en cette fin d'année", précise l'entreprise.

"Une enceinte portable est un outil extrêmement pratique, il permet d'emporter de la musique partout où l'on se déplace", ajoute Huawei, notant que grâce à une ingénierie intelligente, les enceintes portables actuelles offrent une qualité sonore et une puissance de sortie "tout simplement bluffantes".

Le HUAWEI Sound Joy est un haut-parleur ultra-portable au poids plume. Il délivre une qualité audio exceptionnelle grâce à la présence de 4 unités Devialet Punchy Sound et d'une batterie ultra haute autonomie de 26 heures.

En ajoutant des fonctions intelligentes à sa très roche dotation, le HUAWEI Sound Joy offre une expérience utilisateur extrêmement pratique grâce notamment à ses systèmes Shake Stereo Link Up, Automatic Discovery et One-Touch Transfer.

La collaboration entre Huawei et Devialet est "unique en son genre" dans le monde de la technologie des enceintes intelligente, relève l'entreprise, ajoutant que Devialet est une société audio française connue pour ses haut-parleurs haute-fidélité haut de gamme, leurs enceintes sont reconnues pour leur design remarquable, leurs basses puissantes et leur qualité audio exceptionnelle, fortement recherchées par les passionnés.

L'enceinte est dotée d'un son Punchy Sound Devialet à 4 unités. L'enceinte peut atteindre une puissance de sortie élevée de 20W en tirant parti de la présence d'aimants néodyme-fer-bore et d'un diaphragme léger en composite de fibres de carbone.

Le HUAWEI Sound Joy utilise un système acoustique à deux bandes qui permet de délivrer des médiums-graves puissants et des aigus forts et transparents. Malgré sa compacité, il est capable d'atteindre un niveau sonore de 79 dBA sur un rayon de 2 mètres.

La technologie Devialet SAM® minimise les vibrations du haut-parleur afin d'éliminer la distorsion pour une meilleure performance des basses. Cette technologie brevetée permet ainsi une reproduction audio authentique renforcée par la présence de deux radiateurs passifs à l'intérieur de l'enceinte et qui sont basés sur la conception acoustique Push-Push.

Ces radiateurs sont configurés back to back de chaque côté de l'enceinte afin d'éliminer les vibrations, améliorer la stabilité et renforcer la clarté du son.

En matière d'autonomie, une grande batterie de 8800mAh alimente le Sound Joy HUAWEI. L'algorithme de régulation dynamique de la tension HUAWEI rend l'enceinte économe en énergie, ce qui améliore davantage l'autonomie de la batterie.

Ainsi, l'enceinte est capable de lire de la musique en continu et non-stop pendant 26 heures! La batterie se recharge rapidement grâce au système Supercharge Huawei de 40 W. Il ne faut que 3 heures pour la recharger complètement à partir d'une batterie vide, et une recharge de 10 minutes suffit pour une heure de lecture.

La connexion de deux haut-parleurs Sound Joy HUAWEI est facile grâce à la fonction Shake Stereo Link Up qui délivre aux utilisateurs une expérience audio encore plus étendue et plus aboutie. Pour les jumeler, il suffit de les secouer. Dès que le mode d'appairage est actif, l'indicateur s'allume avec un effet de tourbillon.

"Une fois appariée, l'enceinte émet une voix pour confirmer la connexion et éteindre l'indication. Cette fonction s'avérera pratique si vous êtes à l'extérieur et que vous souhaitez obtenir un son encore plus puissant", explique le communiqué.

HUAWEI Sound Joy prend également en charge le transfert par simple pression d'une touche. Il devient ainsi possible de connecter son smartphone à l'enceinte et de diffuser le son en plaçant le smartphone contre l'enceinte.

Un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable à proximité peut automatiquement détecter le HUAWEI Sound Joy, et une fenêtre de connexion s'affiche alors. D'un simple clic sur la fenêtre, l'appareil peut facilement se connecter à l'enceinte.

Le HUAWEI Sound Joy est facile à transporter. Il utilise un design élégant en tissu qui offre une résistance à la poussière et à l'eau (conforme à la norme IP67), en plus d'offrir une surface antidérapante, ce qui le rend robuste et durable dans tous les cas. Les utilisateurs peuvent l'emmener à la piscine et à la plage ou l'utiliser avec des mains mouillées, sans s'inquiéter.

"L'enceinte est disponible en deux coloris et comporte un magnifique anneau lumineux sur sa partie supérieure. Cet éclairage est le plus impressionnant lorsque vous lisez des médias, car il accompagne la musique. Cette fonction est cependant désactivée par défaut, vous devez appuyer sur le bouton de lecture et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour l'allumer", indique Huawei.

L'anneau lumineux affiche également le niveau de la batterie. Lors de la vérification du niveau de la batterie, l'anneau s'allume complètement et s'éteint progressivement. L'anneau lumineux s'illumine en blanc lorsque vous connectez deux enceintes entre elles à l'aide de Shake Stereo Link Up.

"En tant qu'enceinte intelligente portable, le HUAWEI Sound Joy a tout pour plaire. L'enceinte compacte a la taille d'une bouteille est facile à transporter. Vous pouvez la fixer à votre sac à dos ou l'accrocher à votre poignet à l'aide d'une lanière", précise la même source.

Elle peut même se glisser dans un porte-gobelet classique. Grâce à sa texture antidérapante, les utilisateurs ne risquent pas de la faire tomber lors de leurs aventures. La qualité du son est la meilleure de sa catégorie, tandis que l'autonomie de 26 heures est largement suffisante.

Les fonctions Shake Stereo Link Up, One- Touch Music transfer et Automatic Discover rendent l'enceinte agréable à utiliser et à connecter aux smartphones et autres appareils, ajoute Huawei, notant, que le HUAWEI Sound Joy, en résumé, est "l'enceinte intelligente portable 2021 idéale pour une longue aventure à travers tout le Maroc".