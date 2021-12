Congo-Kinshasa: FMI - Kinshasa, le point de départ de la tournée africaine de Kristalina Georgieva

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) a dévoilé son agenda au cours de sa visite officielle, du 7 au 9 décembre, sur invitation des autorités congolaises.

Selon nos confrères d'Actualité.cd qui ont obtenu un entretien exclusif, il est prévu des séances de travail avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et plusieurs partenaires.

C'est son tout premier voyage en Afrique depuis le début de la pandémie de covid-19, précise Kristalina Georgieva à Actualité.cd. En effet, Kinshasa serait même une étape " naturelle " au regard du rôle important joué par le pays et son président, Félix-Antoine Tshisekedi, qui assure la direction de l'Union africaine, renchérit-elle. La directrice générale du FMI vient beaucoup plus pour " écouter directement les décideurs et citoyens sur la façon dont ils perçoivent les perspectives et les défis du pays, et sur la meilleure façon dont le FMI peut aider la RDC à atteindre ses objectifs ". Plus globalement, sa tournée africaine est aussi une occasion pour renforcer le message de son institution financière internationale sur la nécessité d'aller de l'avant.

La RDC occupe une place importante dans le déploiement du FMI en Afrique. Comme l'explique sa patronne, les deux partenaires développent actuellement une relation " très étroite ". L'accord de trois ans au titre de la Facilité élargie de crédit d'un montant équivalent à 1,5 milliard de dollars américains, l'allocation générale de Droits de tirages spéciaux d'environ 1,45 milliard de dollars américains et deux décaissements rapides de financement d'urgence en 2019-2020 n'en sont que des illustrations éloquentes. En dehors de cette assistance pour favoriser la stabilité économique et aider le pays à faire face à l'impact de la covid-19, il y a aussi des discussions sur les moyens de faciliter l'accès de la RDC aux ressources nécessaires pour favoriser une reprise économique plus verte.

Le 15 décembre reste une date importante pour la suite de la coopération entre la RDC et le FMI. Le Conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods se penchera sur le cas congolais dans le cadre de la revue et à la lumière des conclusions des missions d'octobre dernier. Dans le lot des constats de l'équipe du FMI sur le terrain, il y a l'évolution positive des paramètres du cadre macro-économique avec une croissance plus élevée, une inflation modérée et une augmentation des recettes fiscales. Toutefois, les besoins de la RDC en développement, en investissements publics et en dépenses sociales sont énormes, et le FMI ne pourra pas y répondre totalement sans l'aide d'autres partenaires.