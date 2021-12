Congo-Kinshasa: Coopération - Une bouée de sauvetage pour l'agriculture

Le secteur devrait bénéficier d'une cagnotte de 500 millions de dollars américains de l'Association internationale pour le développement (IDA).

Les modalités préalables de mise en œuvre de l'accord de crédit ont connu récemment une avancée avec l'adoption par le conseil des ministres de deux projets de textes. L'argent attendu servirait à accroître la productivité agricole et améliorer le marché des petits exploitants.

Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi Kadima, vient de passer à l'offensive en soumettant au 31e conseil des ministres du 3 décembre deux projets de textes pour booster le marché agricole du pays. Il s'agit d'abord du projet de loi portant ratification de l'Accord de crédit n° 6951-ZR du 18 août 2021 conclu entre la République démocratique du Congo (RDC) et l'Association internationale pour le développement (IDA). Ensuite, le projet de texte portant ratification de l'Accord de crédit n° 8690-ZR conclu entre les mêmes partenaires.

Au cours de cette réunion, le conseil des ministres a approuvé les deux projets de textes liés aux accords. Selon les détails en notre possession, il s'agit de deux projets de loi portant, en premier lieu, ratification de l'Accord de crédit (6951-ZR) conclu entre la RDC et l'IDA au titre du Programme national du développement agricole (PNDA) et, en second lieu, approbation de l'Accord de don (8690-ZR) conclu entre la RDC et l'IDA au titre de PNDA.

En somme, les deux textes concernent un financement global de 500 millions de dollars américains dont 250 millions au titre de don et le reste au titre de crédit. Par ailleurs, ce financement viendrait accroître la productivité agricole et améliorer le marché des petits exploitants agricoles dans cinq provinces sélectionnées, à savoir le Kasaï central, le Kasaï, le Kwilu, le Kongo central et le Nord-Kivu. L'objectif à terme est d'arriver, en plus de la croissance de la compétitivité agricole nationale, à créer des emplois et à réduire la pauvreté.