Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Le CNDH expose les textes sur les libertés fondamentales au pays

Le Centre de documentation sur les droits de l'homme, affilié à la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), en collaboration avec le Centre d'information des Nations unies organise, du 6 au 9 décembre, à Brazzaville une exposition des textes de protection des droits de l'homme en vigueur en République du Congo, en prélude au 73e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme.

L'objectif visé par l'exposition consiste à promouvoir, de manière globale, les droits de l'homme au Congo et éduquer le grand public, partager l'innovation, promouvoir le progrès et encourager la coopération. " La méconnaissance des droits de l'homme conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Or, l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme ", a déclaré Antoine Malonga, secrétaire général du CNDH.

Sur huit stands, de nombreux visiteurs actualiseront leurs notions sur les textes généraux, à savoir les droits des personnes en situation de handicap; de l'enfant; des peuples autochtones; de la femme; les droits garantissant la santé; les droits sociaux économiques; la protection des réfugiés et migrants au Congo.

Les visiteurs curieux et les délégués de différentes institutions profiteront de l'occasion pour assister aux conférences thématiques interactives ainsi qu'à un condensé sur le forum Chine-Afrique sur les droits de l'homme.

Le secrétaire général du CNDH a décliné les missions fondamentales de l'institution qui se résument à " entreprendre des actions de sensibilisation aux droits de l'homme à l'intention du plus large public. Élaborer, collecter et diffuser la documentation relative aux droits de l'homme, encourager l'enseignement et la recherche sur les droits de l'homme ainsi que mettre en œuvre ou proposer aux pouvoirs publics des activités et des programmes susceptibles de renforcer la promotion, la connaissance des droits de l'homme au sein de la société congolaise ".

Le CNDH dispose d'un centre de documentation sur les droits de l'homme qui a débuté à élaborer, collecter et diffuser la documentation relative aux libertés fondamentales. " Avec le Pnud, nous avons commencé à créer et à l'équiper. Nous continuons à travailler ensemble à son développement et au renforcement de ses capacités d'accueil et de service pour en faire un instrument efficace de la promotion des droits de l'homme ", a précisé Antoine Malonga.