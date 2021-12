Congo-Brazzaville: Lutte contre le SIDA - L'ACDS boucle sa campagne de sensibilisation dans les écoles

Lancée le 30 novembre dernier par l'association Arche congolaise pour le développement social (ACDS) et ses partenaires de la société civile, la campagne de sensibilisation des jeunes à l'éducation sexuelle, notamment les maladies sexuellement transmissibles (MST) en général et le sida en particulier a été clôturée le 7 décembre à l'école Joseph-Nkéoua à Bacongo.

Composée de quelques membres de l'ACDS ainsi que leurs partenaires, la délégation de l'organisation de la société civile a usé de toutes les méthodes pour transmettre le message de prévention, de lutte et de prise en charge du VIH/sida.

Cette campagne a conduit les membres de l'ACDS dans plusieurs écoles publiques de Brazzaville dont le lycée Savorgnan-de-Brazza, l'école la Solidarité, Joseph-Nkéoua et autres. Partout où ils sont passés et devant un peuple très jeune composé des élèves des cycles confondus, les orateurs ont exposé les conséquences néfastes d'une sexualité non contrôlée. Ils ont, en effet, mis en exergue les moyens de prévention, les pistes de traitement ainsi que les actes qui conduisent les jeunes à contracter les maladies et infections sexuellement transmissibles. "Il y avait un engouement des élèves et du personnel enseignant. L'objectif était atteint puisque nous avons touché notre cible et nous sommes très contents. L'association et ses partenaires continuent à travailler selon nos missions ", a expliqué Idris Yombi, secrétaire général de l'ACDS.

Notons que la campagne s'est déroulée dans le cadre de la célébration, chaque 1er décembre, de la Journée internationale de lutte contre le sida. L'ACDS a profité de l'opportunité pour exécuter sa feuille de route afin d'édifier les élèves sur cette maladie qui ne cesse de faire les dégâts. A Joseph-Nkéoua, les élèves ont, à leur tour, posé des questions afin de faciliter la compréhension, appréhender les contours de cette pandémie.