Congo-Brazzaville: Vie associative - Les leaders des organisations de la société civile en formation

Les responsables des structures de la société civile et des organisations non gouvernementales suivent une formation sur le leadership et la recherche de financement organisée par le Conseil consultatif de la société civile, du 7 au 8 décembre, à Brazzaville.

" L'objectif pour le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales est de faire acquérir des compétences, le professionnalisme, les capacités managériales qui permettront aux différentes structures d'accroître leurs performances, de contribuer aux efforts de développement du pays ", a expliqué Rosalie Biangana Vouka, secrétaire au Conseil consultatif de la société civile ayant ouvert le séminaire de formation.

La formation en cours portera, entre autres, sur la problématique du financement des projets des organisations de la société civile ; la construction et le développement du leadership...

Le développement des compétences, pour une société civile forte et crédible, fait partie des actions inscrites dans l'agenda du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Y compris le renforcement des capacités d'expertise et d'intervention, l'appui aux différentes plateformes, le réseautage pour permettre à celles-ci de travailler main dans la main...