Maroc: Enjeux méditerranéens et incidences éventuelles sur la paix et la sécurité internationales

Avec la participation de plusieurs experts, chercheurs et universitaires marocains et étrangers, un colloque international a été tenu les 3 et 4 décembre à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Marrakech, sous le thème : " La délimitation des frontières maritimes en rapport avec la paix internationale ".

Ce conclave, initié par le Laboratoire des études constitutionnelles et l'analyse des crises et politiques, de l'Université Cadi Ayyad (UCA) s'est focalisé, à travers les interventions et les débats qui l'ont animé sur les problématiques stratégiques que pose la délimitation des frontières maritimes mais aussi sur les contextes historiques, conceptuels, juridiques et géopolitiques y ayant trait.

Organisée en forme hybride, en présentiel et en distanciel, cette conférence universitaire internationale a été marquée par la présentation de 19 exposés faits par des chercheurs issus du Maroc, de la Grande-Bretagne, de la Russie, du Sultanat d'Oman, de la Jordanie, de l'Irak et de la France.

Le colloque a été l'occasion de débattre des enjeux relatifs à cette question, particulièrement dans le bassin méditerranéen, qui a toujours été, à travers l'histoire, un carrefour géostratégique notamment des échanges commerciaux internationaux.

En effet, les frontières maritimes en Méditerranée matérialisent la totalité des délimitations maritimes tracées entre l'ensemble des pays riverains de cette mer qui s'étend sur un espace de plus de deux millions de kilomètres carrés et borde trois continents, à savoir l'Afrique, l'Europe et l'Asie.

Ces frontières sont définies en vertu du droit international de la mer, codifié par la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) signée à Montego Bay, en Jamaïque en 1982. Toutefois, si certaines frontières font l'objet d'accords bilatéraux négociés, d'autres sont sujets de contestations par les Etats concernés pour des raisons généralement historiques, géopolitiques, géostratégiques ou particulièrement économiques du fait de la découverte d'importants gisements offshore d'hydrocarbures en Méditerranée orientale...

Abdelkarim Taleb, doyen de la Faculté de droit de Marrakech estime que ledit colloque s'avère d'une grande actualité et intervient dans un contexte marqué par l'adoption par le Maroc de deux lois relatives à la délimitation de ses frontières maritimes qui visent à parachever la souveraineté du Royaume sur son domaine maritime et à actualiser la législation nationale, en vue de l'harmoniser avec les conventions internationales, dont notamment celle de l'ONU sur le droit de la mer, a-t-il développé.

De son côté, le chef du département de droit public à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, Saïd Aghrib, a fait observer que le thème central de ce colloque universitaire international est " d'une grande actualité, ancienne et renouvelée", notant que l'acuité de cette question s'explique par la montée de voix appelant à l'ouverture et à l'abolition des frontières économiques, face à celles qui plaident, tout au contraire, en faveur de la délimitation des frontières maritimes.

D'autre part, l'enseignant-chercheur à l'Université Moulay Ismail de Meknès, Mohamed El Bezzaz, dans son exposé intitulé "La délimitation des frontières maritimes : les fondements juridiques et les pratiques internationales ", a relevé que la problématique de la délimitation des frontières maritimes est d'ordre juridique, étant donné la diversité des systèmes juridiques contenus dans la convention de l'ONU sur le droit de la mer, ce qui soulève une grande difficulté au niveau de la délimitation des frontières.

Si les frontières terrestres sont nettement délimitées, celles maritimes s'avèrent moins délimitées et engendrent, de ce fait, de véritables problèmes dans les relations internationales et génèrent des conflits, notamment en Méditerranée, a-t-il expliqué.

Pour sa part, abordant un tout autre volet, de cette composante complexe de la sphère mondiale des relations internationales, Abdelaali Bouzebaa, chercheur à la FSJES de Fès, a relevé que l'évolution technologique et scientifique a démontré que les eaux méditerranéennes recèlent de grandes richesses, ce qui a contribué à alimenter les conflits et les crises survenus entre les pays riverains et frontaliers.

Rappelant que la communauté internationale, consciente de la complexité des problématiques de cette question, s'est déployée depuis le 19ème siècle sur la voie d'élaborer des solutions durables à ces conflits ayant trait à l'exploitation des richesses maritimes et de conclure des conventions et accords à même de réglementer et régir ce domaine.

Selon ce chercheur, les Etats du Sud perçoivent leur partenariat avec les pays de l'hémisphère nord du bassin méditerranéen comme un mécanisme de nature à renforcer les échanges commerciaux, alors que ceux du Nord le considèrent comme un " mécanisme " à même de faire face aux défis et aux menaces relatives à l'immigration et au terrorisme.

A cet égard précisément, l'enseignant chercheur à l'Université Sultan Qabus (Oman), Abdennacer Assayed Mohamed Al Jihani, a traité, dans son intervention, des répercussions du trafic des immigrants sur la souveraineté des pays, faisant observer que le bassin méditerranéen est la région la plus impactée par ce phénomène.

Par ailleurs, dans son intervention, intitulée "Les menaces maritimes dans le bassin méditerranéen et leurs répercussions sur la sécurité internationale - la pollution maritime comme modèle ", Mme Hanane Mourad, professeur de droit public à la Faculté de droit de Mohammédia, a livré un aperçu détaillé sur ce fléau écologique en tant que menace sérieuse à la paix et à la sécurité internationales.

De tous les domaines du droit international et des relations internationales, de tous les codes et droits enseignés à l'Université et régissant les rapports internationaux et les conventions s'y rapportant, le droit de la mer ou le droit maritime est le plus complexe en matière de formulation, de conceptualisation et d'application.

Cela provient des difficultés techniques objectives ayant trait à la détermination des distances, des profondeurs des mers et de ce que recèlent celles-ci comme richesses énergétiques ou même alimentaires, les enjeux économiques et géostratégiques accentuant l'incapacité de trouver des consensus bilatéraux ou multilatéraux à même d'endiguer l'exaspération des conflits par les défis démographiques, climatiques, économiques et sociaux, qui se dressent contre tous les processus de consensus, de cohabitation et de coopération entre les pays de la région méditerranéenne.