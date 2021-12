Afrique: Coupe Arabe des Nations - El Berkaoui offre les trois points au Maroc face à l'Arabie Saoudite

Le Maroc a battu l'Arabie Saoudite sur le score de (1-0) et prend la tête de sa poule. Cette rencontre rentrait dans le cadre de la troisième journée de la Coupe Arabe de la FIFA groupe C.

Qualifiée pour le tour suivant avant même le début de la rencontre, la sélection marocaine a validé sa première place ce mardi en venant à bout des Faucons Verts. Portés par un immense Soufiane Rahimi, les Marocains ont assuré l'essentiel cet après-midi devant les Saoudiens.

Engagés et déterminés, les protégés de Vahid Halilhodzic ont obtenu un pénalty à la 45e minute qui sera bien exécuté par Karim El Berkaoui. Malgré d'autres occasions obtenues par les Lions de l'Atlas, le score restera inchangé.

Dans l'autre match, la Jordanie a pris le dessus sur la Palestine en s'imposant 5-1. Les Courageux de la Jordanie accompagnent ainsi le Maroc pour le tour suivant synonyme des 1/4 de finale.

Voici le classement du groupe C :

1-Maroc 9 points

2-Jordanie 6 points

3-Arabie Saoudite 1 point

4-Palestine 1 point

#FIFArabCup

And now El Berkaoui converts from the penalty spot to open the scoring for 🇲🇦 Morocco against 🇸🇦 Saudi. The Moroccans will likely march on to 9/9 points leaving the 2nd spot to the winner of 🇯🇴 Jordan-🇵🇸 Palestine pic.twitter.com/dl5WzRGHLp

-- ArabBallers (@Arab_Ballers) December 7, 2021