Cote d'Ivoire: Fêtes de Noël - Des jeux éducatifs conseillés pour les enfants

A quelques semaines de la fête de Noël, bon nombre de parents ne savent pas encore quel cadeau offrir à leurs enfants. Comme il existe toutes sortes de jouets et de jeux sur le marché, on peut facilement s'y perdre et avoir des difficultés à trouver le meilleur divertissement pour un enfant.

Les jeux éducatifs sont toujours des options intéressantes puisqu'ils peuvent être amusants tout en permettant aux tout-petits de développer leurs compétences, à condition de bien le choisir. C'est dans cette optique que " Cile Afrique " lance "Eskalator Junior". Un jeu éducatif téléchargeable gratuitement pour les enfants de 7 à 15 ans.

Pour Joachim Apata Obodji, initiateur de ce programme, il est important de familiariser nos tout-petits à prendre plaisir à partager des connaissances sur le plan culturel, sportif, people, etc. " Lorsqu'il joue, l'enfant associe le jeu au plaisir. Il est plus ouvert d'esprit. Il développe, entre autres, sa créativité, sa faculté d'adoption et son autonomie avec ses amis ", dit-il.

Selon lui, c'est une occasion de les aider à développer leurs compétences intellectuelles et capter leur attention. C'est la raison pourquoi, il conseille aux parents de ne pas voir le jeu comme un simple divertissement, mais comme une façon d'apprendre, particulièrement chez les enfants.

Il est donc intéressant d'offrir des jeux éducatifs aux enfants pour qu'ils puissent s'amuser en développant toutes les compétences.