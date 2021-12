Afrique: Conférence économique africaine 2021 - Réformes et allègement de la dette suggérés pour sortir l'Afrique de la phase critique du Covid-19

Les pays africains devraient mener des réformes économiques cruciales et de gouvernance pour permettre au continent de sortir de la crise historique provoquée par la pandémie de Covid-19, ont estimé, le 4 décembre, des experts participant à la Conférence économique africaine 2021.

Chercheurs, spécialistes du développement et responsables politiques, réunis à la fois à Sal, au Cabo Verde et en visioconférence, ont présenté leurs travaux de recherche sur les grands défis de l'Afrique : une dette croissante et la pandémie de Covid-19.

" Les prochaines années seront déterminantes pour notre continent ", a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Finances du Cabo Verde, Olavo Correia, lors de la cérémonie de clôture de la conférence, rapporte la Bad. " Avec ses richesses et ses capacités, les populations africaines ne devraient pas vivre dans une telle pauvreté. Nous devons prendre les bonnes décisions pour lutter contre l'extrême pauvreté. "

Les chercheurs ont identifié trois domaines essentiels nécessitant une attention particulière : le capital humain, les institutions et les infrastructures. Ils ont souligné le rôle déterminant du secteur privé dans le développement du continent à travers les résultats de leurs dernières études sur les systèmes financiers du continent. Ils ont insisté sur la nécessité d'engager des réformes et sur une plus grande intégration monétaire et des marchés de capitaux.

La conférence s'est tenue sur le thème : " Financement du développement de l'Afrique post-Covid-19 ". Le Président du Cabo Verde, José Maria Neves, a lancé un appel pressant en faveur de l'accès universel aux vaccins, surtout après la découverte du nouveau variant Omicron.