Algérie: Blida/froid - Intenses efforts pour prêter assistance aux personnes sans-abris

Blida — Les services sociaux de la wilaya de Blida s'attèlent en ces temps de froid à venir en aide aux nombreuses personnes sans domiciles fixes (SDF) en les transférant vers des centres spécialisés pour leur prise en charge, en mobilisant des moyens humains et matériels nécessaires, a-t-on appris de la cheffe du service famille et cohésion sociale à la direction de l'action sociale et de la solidarité (DASS).

Mme Amel Hamidane, a indiqué que depuis novembre dernier, plus de 150 personnes sans abris (femmes et hommes) ont été prises en charge et transférées vers le centre d'accueil d'Ouled Aich et Dar el Rahma de Chréa, précisant que cette opération est initiée par la wilaya.

Selon Mme Hamidane, une majorité des personnes prises en charge au titre de cette campagne, se sont rendues à Blida en quête d'un emploi, ou en raison de problèmes familiaux qui les ont contraints à quitter leurs domiciles pour se retrouver dans la rue, livrées à elles-mêmes face aux aléas du climat.

Elle a souligné l'importance qu'accordaient les animateurs de cette campagne pour assurer un soutien psychologique à cette catégorie en situation de détresse sociale.

Ces personnes sont transférées, après leur accord, au centre d'accueil des sans-abris d'Ouled Aich, où elles sont hébergées pour une durée de trois jours seulement, conformément à la loi. Une période durant laquelle la DASS mène, en coordination avec les directions de l'action sociale des wilayas dont les sans-abris affirment être originaires, des enquêtes sociales pour vérifier les informations qu'ils ont fournies.

Une médiation sociale pour tenter de réintégrer les sans-abris dans leurs familles

Sur la base des résultats de ces enquêtes, une médiation sociale est aussitôt menée entre les personnes souffrant de problèmes familiaux et leurs familles. Lorsque la médiation est couronnée de succès, le concerné regagne son domicile familial, mais en cas d'échec, la personne concernée est transférée vers "Dar Errahma" de Chréa, sise sur les hauteurs de Blida, que de nombreux sans-abris refusent de rejoindre.

A ce propos, le représentant de la DASS à cette campagne de prise en charge des sans-abris, Abdelkader Laichi, a soulevé la problématique des personnes qui vivent dans les rues du centre-ville de Blida et de certaines communes, à l'instar de Chiffa et Mouzaia, qui refusent de rejoindre les centres d'accueil mis à leurs disposition par l'Etat.

Dans cette campagne humanitaire, le CRA est un partenaire majeur des autorités de la wilaya, par son implication dans cette campagne, qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'hiver.

A ce propos, le responsable du bureau du CRA de Blida, Tahar Lahreche a indiqué à l'APS qu'un programme spécial a été élaboré pour prêter aide et assistance à cette catégorie, à travers la participation aux sorties nocturnes organisées par la DASS, à partir de 20h, vers les places publiques, les gares routières et le centre-ville, notamment.

Ce même responsable, qui a fait cas du recensement d'une douzaine de sans-abris, dans différents sites du centre-ville de Blida, a signalé la distribution par cette organisation humanitaire, de repas chauds, de literies et de vêtements à ces personnes, tout en leur assurant une prise en charge psychologique.