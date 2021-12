Algérie: Le Président Mahmoud Abbas achève sa visite au pays

Alger — Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a achevé mardi sa visite d'Etat en Algérie au cours de laquelle il a rencontré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a souligné que l'Algérie "œuvre à placer la question palestinienne au centre des priorités du sommet arabe prévu à Alger en mars prochain".

Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue palestinien, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a précisé que l'Algérie œuvrait à placer la question palestinienne "au centre des priorités" du prochain Sommet arabe qu'elle abritera en mars 2022", tout en souhaitant que cet évènement "inclusif et unificateur" puisse donner une nouvelle impulsion à l'action arabe commune". Le chef de l'Etat a en outre souligné que l'Algérie "demeurera fidèle à ses principes et à ses positions en faveur des opprimés".

"La cristallisation d'une position unifiée et commune sur le soutien aux droits du peuple palestinien sur la base de l'appui collectif à l'Initiative de paix arabe de 2002 aura un impact important sur le succès des travaux de ce sommet et permettra de renforcer l'action arabe commune", a estimé le Président Tebboune.

Lors de la visite, le Président Tebboune a annoncé une contribution financière de l'ordre de cent (100) millions de dollars à l'Etat de Palestine, en sus de l'attribution de 300 bourses au profit des étudiants palestiniens.

L'annonce par le Président Tebboune de l'organisation d'une conférence inclusive regroupant toutes les factions palestiniennes, à Alger, a été saluée par son homologue palestinien, qui a souligné l'importance de conjuguer les efforts pour "la formation d'un Gouvernement d'union nationale".

Le Président Abbas a en outre mis l'accent sur l'impératif d'organiser une conférence internationale sur la paix conformément aux décisions de la légalité internationale pour mettre un terme à l'occupation de la Palestine et de sa capitale Al-Qods.

Saluant le rôle important du Président Tebboune et de la diplomatie algérienne en faveur de la cause palestinienne dans les fora internationaux, notamment au sein de l'Union africaine (UA), le Président Abbas a souligné l'importance de poursuivre la coordination entre les deux pays.

Afin de consolider les liens de fraternité algéro-palestiniens, le Président Tebboune a décerné, lundi, la médaille des Amis de la révolution algérienne au président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, au cours d'un dîner offert, au Palais du peuple, en l'honneur du président palestinien et de la délégation l'accompagnant, en présence de hauts responsables de l'Etat et de membres du corps diplomatique.

Le Président Mahmoud Abbas a, à son tour, remis au Président Tebboune l'Ordre de l'Etat de Palestine, la plus haute distinction en Palestine, "au regard de sa notoriété et de sa direction éclairée à l'échelle nationale, arabe et internationale et en reconnaissance de son rôle dans la consécration de l'engagement et du soutien des dirigeants et du peuple algériens à la cause palestinienne".

L'accueil chaleureux réservé au président palestinien à son arrivée à Alger pour une visite d'Etat de trois jours, reflète la qualité des liens profonds existant entre les deux pays frères ainsi que le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne. 21 coups de canon ont été tirés en son honneur.