Algérie: Cherfa - Le pays pour le développement d'une conception arabe unifiée

Alger — L'Algérie a plaidé mardi au Caire (Egypte) par le biais de son ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa pour le développement d'une vision arabe unifiée sur les questions ayant trait à la population et au développement, indique un communiqué du ministère.

Présidant les travaux de la 3e session ordinaire du Conseil arabe pour la population et le développement organisée les 7 et 8 décembre au Caire, M. Cherfa a mis l'accent sur "la nécessité d'oeuvrer pour le développement d'une conception arabe unifiée sur les questions liées à la population, une conception prenant en ligne de compte les dimensions religieuse et culturelle".

M. Cherfa a noté également "l'importance de la coopération arabe, de l'échange de connaissances et d'expériences dans les différents domaines et autour des causes humanitaires et de développement qui intéressent les populations de la région".

Saluant "les efforts consentis par la Jordanie et la Tunisie lors de la présidence des sessions précédentes", M. Cherfa a fait remarquer que "les acquis réalisés lors des précédentes éditions sont prometteurs et appuieront le Conseil pour atteindre ses objectifs lors de la troisième session".

"La conscience des défis pousse les Etats et les gouvernements à adopter des études sur l'impact des changements climatiques sur la population en utilisant l'indice de population et de développement, dans le cadre de la coordination des positions arabes pour parvenir à un développement durable et à une croissance économique globale", a ajouté le ministre qui a relevé, dans ce cadre, l'importance de la dimension démographique, "facteur essentiel dans le bien-être des citoyens".

M. Cherfa a également présenté les objectifs attendus de la 3e session du Conseil arabe pour la population et le développement, à savoir "l'intégration des questions de population dans les stratégies et les plans d'action nationaux ainsi que les programmes de développement régional tout en soutenant les capacités des travailleurs activant dans le domaine de la population en matière d'utilisation des technologies modernes".

"Le renforcement des moyens des Conseils et Comités de la population dans le domaine de la santé reproductive et des risques sociaux sur la population des pays arabes et les moyens d'y faire face passe par la coordination des positions des Etats arabes participant à la 55e session de la commission sur la population et le développement", a-t-il insisté.

Il a également évoqué la 30e révision régionale du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement outre la formation des journalistes aux nouvelles technologies pour soutenir les questions de population et de développement.

Le ministre a souligné la nécessité de coordonner les positions arabes et de consolider les acquis pour parvenir à une gouvernance générale et à une croissance économique globale en développant les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi, et de la protection de l'environnement.