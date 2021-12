Sénégal: Mode en Casamance - Aya Guèye veut transformer le secteur

Pour développer l'industrie de la mode au profit de jeunes générations de stylistes et vendre en même temps la destination Casamance, la mannequin internationale Aya Guèye a décidé de créer son propre label : " Casamance fashion week ". Cette année, la deuxième édition a été célébrée sous le sceau de l'autonomisation de la femme noire et de l'intégration sous-régionale.

ZIGUINCHOR - C'est sur l'esplanade d'un hôtel de la ville de Ziguinchor que s'est déroulé, ce week-end, la deuxième édition de " Casamance fashion week ". Un rendez-vous économico-culturel à l'initiative de la promotrice Aya Guèye. Fille de Diembéring, dans le département d'Oussouye, cette jeune mannequin formée à l'étranger entend faire de son label un levier d'expression de la beauté de la femme africaine mais aussi de développement. Aussi, la promotrice de l'événement a indiqué qu'il faut s'appuyer sur " Casamance fashion week " pour développer l'industrie de la mode dans cette partie du Sénégal. " Avec la mode, tout est possible. Mais, je trouve que l'industrie de la mode n'est pas très bien développée ici, en Casamance. C'est pour cette raison que nous avons décidé de mettre en place " Casamance fashion week " pour permettre aux jeunes stylistes de s'exprimer et montrer tout leur savoir-faire. Ce cadre d'échange et de partage va profiter à la jeunesse de ce pays. Il va aussi participer au développement de l'industrie de la mode en Casamance ", a insisté la mannequin Aya Guèye, affirmant que le chemin est encore loin, " mais il ne faut pas baisser les bras ".

Dans le monde de la mode, il n'y a pas que le défilé. Avec la mode, Aya Guèye a estimé qu'on peut " redonner à la femme noire toute la place de choix qu'elle occupe dans la société et contribuer à son autonomisation ". Car, a-t-elle dit, la femme africaine, " espoir de toute une famille ", s'est toujours lancée dans l'entrepreneuriat, parfois sans soutien. Donc, il suffit tout simplement, a-t-elle ajouté, de les former, les booster économiquement pour qu'elles apportent " dans l'immédiat " leur contribution à la construction de la Casamance, du Sénégal tout entier et de l'Afrique. De plus, à travers la mode, l'ancienne élève du lycée Aline Sitoé Diatta veut lutter contre les inégalités et promouvoir la scolarisation des filles en Casamance, au Sénégal et en Afrique. Pour cette deuxième édition de " Casamance fashion week " qui a pris fin ce week-end, un défilé de mode qui a vu la participation de stylistes venus de la Gambie, de Dakar et Mbour a été organisé sur l'esplanade d'un hôtel de la place. Ce moment a permis aux jeunes stylistes d'exposer leur talent.