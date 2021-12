Maroc: Toronto - La communauté juive marocaine célèbre la fête de Hanouka et les Accords d'Abraham

Toronto — La communauté juive marocaine établie dans la province canadienne de l'Ontario a célébré, lundi soir à Toronto, la fête de Hanouka ainsi que le premier anniversaire de l'accord tripartite entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis, avec la participation notamment des représentants diplomatiques des trois pays.

Organisée à l'initiative de l'Association "Communauté Juive Marocaine de Toronto" (CJMT), cette cérémonie a vu également la participation de rabbins ainsi que de responsables et de députés provinciaux et fédéraux canadiens.

Dans une allocution à cette occasion, le Consul général du Royaume à Toronto, Rachid Zein, a rappelé l'importance de la composante juive dans le patrimoine marocain, comme exemple manifeste de la diversité, l'harmonie et la coexistence pacifique qui caractérisent le Maroc depuis des siècles.

Le diplomate a en outre mis en avant les efforts menés sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour perpétuer l'héritage de Ses ancêtres et de Son ferme engagement à préserver, protéger et célébrer l'héritage hébraïque du Maroc.

Il a cité, à titre d'exemple, les nombreuses actions entreprises par le Souverain, Amir Al-Mouminine, pour la préservation de la communauté juive du Maroc et de sa culture, notamment le projet de restauration de centaines de synagogues et de cimetières juifs.

"La constitution marocaine met l'accent sur l'affluent hébraïque en tant que partie intégrante qui a nourri et enrichi l'identité sociale, culturelle et politique du Royaume", a rappelé M. Zein, notant que l'histoire et la culture juives sont désormais enseignées dans les programmes scolaires afin d'inculquer les valeurs de tolérance et de coexistence aux écoliers marocains.

"Ce ne sont là que quelques exemples significatifs de l'engagement continu de Sa Majesté le Roi envers la communauté juive du Maroc. C'est un engagement qui est partagé et reflété dans tout le Royaume", a-t-il dit.

Pour sa part, la Consule générale des Etats-Unis à Toronto, Suzan R. Crystal, a exprimé sa joie "de voir l'ouverture d'une nouvelle ère de collaboration entre l'État d'Israël et le Royaume du Maroc".

"En tant que l'un des plus proches partenaires de l'Amérique dans la région, le Maroc a toujours joué un rôle dans la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient", a indiqué Mme Crystal, notant qu'il est donc "d'autant plus spécial de voir deux amis proches tracer une nouvelle voie pour la paix et la coopération".

L'accord tripartite entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis "représente une victoire pour nous tous, car il créera un monde plus sûr et plus prospère", a-t-elle ajouté, affirmant que "les États-Unis sont heureux de voir les deux pays coopérer pleinement dans les domaines du commerce, des investissements, de l'innovation technologique, de l'agriculture et de la santé".

Dans cette même veine, la Consule générale d'Israël à Toronto, Idit Shamir, a qualifié les Accords d'Abraham de "miracle des temps modernes que personne ne pouvait imaginer il y a tout juste un an", estimant qu'on "se souviendra de cet accord transformateur pendant des décennies".

Ces accords, a poursuivi la diplomate israélienne, "ont changé à jamais la façon dont le monde perçoit notre région".

Dans son intervention, le président du CJMT, Simon Keslassy, a fait part de la joie de la communauté juive marocaine à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de l'accord tripartite entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis.

"Pendant des années, nous autres Juifs marocains ont servi de pont entre le Maroc et Israël. Ce pont est désormais renforcé par la reprise des relations qui vont déboucher sur une amitié chaleureuse et prospère à même de bénéficier non seulement au Maroc et à Israël mais à la région dans son ensemble", a affirmé M. Keslassy.

Le Maroc, a-t-il rappelé, "a depuis toujours été un pays de paix, de tolérance et de coexistence", saluant, en ce sens le "leadership, la vision, la sagesse et le courage" de SM le Roi qui a permis le renouvellement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

M. Keslassy a saisi cette occasion pour réitérer l'attachement continu de la communauté juive marocaine au Souverain et au Royaume.

"Nous, juifs marocains, serons toujours mobilisés derrière SM le Roi pour le parachèvement et la défense de l'intégrité territoriale du Royaume", a-t-affirmé.