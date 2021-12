Maroc: AXA Services Maroc et l'EMSI s'allient pour renforcer l'employabilité des jeunes diplômés

Casablanca — AXA Services Maroc et l'École Marocaine des Sciences de l'ingénieur (EMSI) ont signé une convention de partenariat, afin de développer leur coopération en faveur du renforcement de l'accompagnement des lauréats de l'école.

"Ce partenariat est destiné à renforcer les liens entre l'enseignement supérieur et le monde du travail dans les domaines de la formation initiale, de la formation continue et du recrutement, dans le cadre du développement des compétences et la promotion de la recherche dans des domaines d'intérêt commun", indique AXA dans un communiqué.

L'objectif étant de favoriser l'insertion professionnelle des lauréats de l'EMSI à travers des stages en entreprise ou via l'embauche chez AXA Services Maroc, précise la même source.

Dans cette perspective, ce partenariat permettra à l'EMSI de bénéficier de l'expertise des salariés d'AXA Services Maroc sur divers domaines, afin d'enrichir le cursus de ses étudiants.

"Nous sommes ravis de signer cette convention avec l'entreprise AXA, ce partenariat permet d'améliorer le taux d'employabilité des lauréats de l'EMSI, le premier groupe d'enseignement privé au Maroc et membre du réseau Honoris United Universities", affirme le Directeur Général de l'EMSI, Karim Alami, cité dans le communiqué.

Pour AXA Services Maroc, il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant : "C'est, pour nous, la capacité de mieux connaître la formation et mieux s'intégrer dans l'enseignement supérieur au Maroc ; augmenter donc nos capacités de recrutement, mais aussi, et c'est notre volonté, permettre aux formations d'avoir un rayonnement à l'international un peu plus important, pour faire en sorte de renforcer l'employabilité des jeunes marocains", déclare, pour sa part, le Directeur Général d'AXA Services Maroc, Éric Berger.

De son côté, le Directeur du Capital Humain chez AXA Services Maroc, Bertrand Gaulandeau, promet énormément de supports à toutes les infrastructures. "Je suis particulièrement heureux de cette convention avec l'EMSI parce que, non seulement ça permettra aux étudiants de pouvoir découvrir le monde de l'assurance aux travers de deux filières qui nous intéressent particulièrement ; l'informatique et les finances, mais aussi de découvrir le monde d'AXA Services Maroc", dit-il.

"Pour nous, c'est aussi l'occasion de montrer à quoi nous servons dans la société auprès des étudiants, leur apporter notre expertise, et les aider à trouver du travail dans leur futur proche, puisqu'il s'agit d'une formation très professionnalisante et diplômante", poursuit M. Gaulandeau.

Pionnier et précurseur dans l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, AXA Services Maroc accueille depuis 2019 une promotion par alternance de l'Université Mohammed 5 de Rabat et Ibn Tofail de Kénitra.

AXA Services Maroc est le centre d'expertise en relation client au Maroc des sociétés : AXA France, AXA Direct France et AXA Assistance France.

L'Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur est la première école d'ingénierie privée au Maroc reconnue par l'Etat, membre du réseau Honoris United Universities, 1er réseau panafricain d'enseignement supérieur privé, note le communiqué.