Sénégal: Annulation du combat Siteu-Papa Sow - Le Cng promet d'appliquer le règlement dans toute sa rigueur

Le président du Comité national de gestion de la lutte (Cng) a fait une sortie, hier, pour déplorer les violences lors du combat sans verdict entre Papa Sow et Siteu, avant-hier, à l'Arène nationale. Selon lui, toutes les responsabilités seront situées et ceux qui ont créé le désordre seront sanctionnés.

Les lutteurs Siteu et Papa Sow peuvent s'attendre à de lourdes sanctions après l'annulation de leur duel, dimanche dernier, à l'Arène nationale. En effet, face à la presse, hier, le président du Comité national de gestion de la lutte (Cng), Bira Sène, a promis d'appliquer le règlement après les violences constatées entre les deux camps. " C'est avec beaucoup de regrets que nous allons nous prononcer sur le sujet. Nous déplorons ces violences. Ce qui s'est passé, avant-hier, à l'Arène, est inconcevable. Ce n'est pas normal de verser le sang dans le sport, plus particulièrement la lutte ", a-t-il déploré, soulignant que " toutes les responsabilités seront situées ". Par conséquent, toutes les personnes impliquées dans ces violences seront sanctionnées. " Nous n'allons pas laisser certains gâcher l'arène et la lutte sénégalaise. Les membres du Cng seront sereins et ne se laisseront pas influencer ", a averti M. Sène.

Selon lui, tout le monde a vu ce qui s'est passé. " Si le lutteur finit de faire son ambiance et sa chorégraphie, il doit laisser la scène à son adversaire. Siteu était très en forme et il a mis une ambiance folle. Mais si une seule personne se permet de gâcher un évènement préparé depuis longtemps, cela mérite des sanctions. C'était vraiment honteux et je condamne fermement cette violence ", a-t-il lancé.

Blessé à la tête par un projectile lancé par un batteur, Papa Sow, atteint à la tête, n'a pas été retenu à l'hôpital, dimanche, après le combat. Un ouf de soulagement pour le président du Cng qui compte d'ailleurs prendre au plus vite des décisions. " Tout pouvait se passer. Mais heureusement que Papa Sow n'a pas été retenu à l'hôpital. Il était en forme et est rentré chez lui. En tout cas, nous allons prendre des décisions et au plus vite. Car nous comptons nous réunir ce soir (ndr, hier) ", a-t-il assuré.