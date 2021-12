Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Le MRP veut lever 4 convois de VDP

Le Mouvement pour la résistance populaire (MRP) a, au vu de la dégradation sécuritaire nationale, organisé une conférence de presse le mardi 7 décembre 2021 à Ouagadougou. Au cours de ce face-à-face avec les journalistes, le mouvement a annoncé l'ouverture de 4 fronts respectivement à Titao, à Kongoussi, à Kaya et à Fada N'Gourma, avec 4 premiers convois qui seront déployés dans les différents villages à reconquérir.

Des milliers de morts, des déplacés internes, des écoles fermées, des élèves dans la rue, une administration publique désactivée, des deuils nationaux à répétition, le tableau sécuritaire n'a jamais été obscur qu'au cours de ces six dernières années selon le MRP. " La colère populaire est grande et la confiance en nos dirigeants est sérieusement compromise. Les populations rurales se sentent abandonnées et doutent de la sincérité de leurs gouvernants dans la lutte contre le terrorisme, pourtant le renseignement fonctionne à merveille, les populations collaborent bien avec les FDS et malgré tout, le pays est au bord du gouffre et la situation sur le terrain ne semble pas évoluer en notre faveur ", s'est indigné Aly Nana, coordonnateur du MRP. De son point de vue, il faut repenser cette guerre, s'il y a une quelconque volonté de reconquérir le territoire. " Après les attaques deYirgou, de Solhan, de Foubé, d'Inata vient une fois de plus rappeler qu'il faut plus de moyens et de stratégies. Certes, elle n'est pas la plus meurtrière au Burkina Faso, mais elle est certainement la plus honteuse, la plus humiliante et celle qui met à nu les insuffisances en tant qu'Etat. Il faut que le président du Faso prenne ses responsabilités et que les sanctions soient à la hauteur des attentes du peuple burkinabè ", a suggéré le premier responsable.

Sans pour autant déplorer une efficacité du travail du G5, le MRP est convaincu que " la victoire ne sera effective qu'à travers la conjugaison de toute les intelligences et les énergies de notre peuple et à ce titre, la collaboration entre FDS et populations est d'une nécessité évidente et incontournable. Et le MRP, en tant que force de propositions et d'actions dans la lutte contre le terrorisme, propose, entre autres, une refondation profonde et structurelle de l'armée ; l'installation des Etats-majors dans chaque chef-lieu de région du Burkina avec des moyens aériens adaptés, un audit sérieux au ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants ; la déclaration de l'état de guerre ou l'état d'urgence ; la suspension de toutes les activités des partis politiques et les réjouissances populaires jusqu'à la reconquête complète du territoire.

Lors de sa dernière conférence en juin dernier, le MRP annonçait des convois au front à partir de la place de la révolution si toutefois, la situation se dégradait davantage. Six mois après le mouvement sonne le rassemblement.

" Le MRP ouvrira 4 fronts respectivement à Titao au Lorum, à Kongoussi au Bam à Kaya au Samnatenga et à Fada N'Gourma à l'Est. Et 4 premiers convois seront déployés dans les différents villages à reconquérir. Dans cette même logique, le coordonnateur a indiqué que le mouvement a déjà enregistré un enrôlé en la personne du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé puisqu'il aurait déclaré lors du passage du ministre de la Défense à l'Assemblée qu'il est devenu VDP. " Il va donc diriger le front nord avec le 1er convoi ", a-t-il conclu.