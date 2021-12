Cote d'Ivoire: Festival des saucisses et de la charcuterie nationale - Cahen Cyrille dévoile ce qui se passera au terrain d'Anono

Présent à Abidjan dans le cadre de l'édition 2021 du Festival des saucisses et de la charcuterie nationale, prévue du 17 au 19 décembre 2021 au terrain de la Riviera Anono, à Abidjan Cocody, Cahen Cyrille, ressortissant français et co-organisateur de l'événement est revenu sur le contenu de l'activité.

C'était le samedi 4 décembre 2021, lors d'une soirée de presse organisée pour la circonstance à la Riviera Palmeraie.

" Le Festival, c 'est pour faire la promotion de la charcuterie, et précisément mettre en valeur la Saucisse de Baby. Une saucisse à base du poisson thon et c'est ce qu'on veut faire connaître à la population ivoirienne. Et ce sera dans un cadre sous forme d'un festival où on pourra se réjouir entre amis ou en famille. Il y aura des prestations d'artiste. Il y aura des mets sympas et ces sandwichs spécifiques à base de saucisses et de charcuteries un peu nouvelles. C'est un peu de la découverte. On copie les festivals standards sur les festivals gastronomiques dans la charcuterie ", a expliqué l'organisateur.

Pour l'organisation de cette édition 2021, Cahen Cyrille sera associé pour la première fois à l'ivoirien Kouleon Manheni, créateur de ce Festival qui sera cette année à sa 7e édition.

" J'avoue que, je n'ai pas d'expériences en termes de Festival. Pour ce coup-là, je m'appuie exclusivement sur l'expérience de Monsieur Kouleon Manheni. Il s'y connaît très bien, puisqu'il est dedans depuis un moment. (... ) Je ne suis pas dans le domaine des saucisses. Mais j'ai eu un réel intérêt d'être avec lui. Je suis plus un homme d'affaires. Et donc, je cherche des opportunités comme beaucoup en Côte d'Ivoire. J'ai été séduit par ses idées. J'ai vu comment il se bat et tient à ce qu'il a créé, j'ai vu qu'il y avait une réelle portée pour la Côte d'Ivoire ", a fait savoir Cahen Cyrille.