Afrique de l'Ouest: Bassirou Sène, Ambassadeur, haut-commissaire du Sénégal en Gambie - "La réélection d'Adama Barrow est une chance pour le Sénégal"

interview

En poste depuis 2019, Bassirou Sène, Ambassadeur du Sénégal en Gambie, magnifie la bonne tenue des relations diplomatiques entre les deux pays. Il salue un compagnonnage séculaire bien entretenu par le Président nouvellement réélu Adama Barrow.

Comment est établie la communauté sénégalaise en Gambie ?

La communauté sénégalaise est établie ici bien avant les indépendances, depuis nos grands-parents, nos aïeuls. En vérité, la Gambie et le Sénégal forment un seul pays. C'est avec les vicissitudes de la colonisation que la République de Gambie a été créée par les Anglais. Ce qui constituait une seule communauté, une seule entité, est devenu deux États politiquement séparés, souverains et indépendants. Cela a été consacré avec la conférence de Berlin en 1884. Mais, en réalité, c'est le même peuple. Ce sont les mêmes familles qui vont et viennent. Mais, il y a le fait que le Sénégalais est très entreprenant. Ils évoluent dans les métiers manufacturiers et y excellent ; puisque tout ce qui touche à la construction est dévolu aux Sénégalais.

Dans quelle situation est la communauté sénégalaise en Gambie ?

Dans des conditions formidables ! Il y a de l'hospitalité ici. La paix et la stabilité en Gambie font que tout Sénégalais peut vivre et s'épanouir ici. Sans paix ni stabilité, les gens ne peuvent pas s'installer. L'autre chose est qu'il y a une " Teranga gambienne " comme au Sénégal parce que c'est le même peuple. Nous avons les mêmes pulsions, les mêmes façons d'évoluer et de faire. En vérité, cette hospitalité et cette ouverture sont des éléments extrêmement importants.

Une autre raison est que la Gambie est un pays économiquement vierge. Il y a beaucoup d'opportunités économiques. Par exemple, dans le domaine de la pêche, il y a un fort taux de pêcheurs sénégalais en Gambie. Je viens de faire une tournée dans la zone du fleuve et sur la côte atlantique et il n'y a pratiquement que des Sénégalais. C'est eux qui font la pêche de crevettes mais également en haute mer pour approvisionner Dakar. Aujourd'hui il y a un boom du bâtiment et les peintres et les carreleurs sont des Sénégalais.

Quelles sont les difficultés auxquelles la communauté sénégalaise est confrontée ?

Honnêtement, la seule difficulté qui m'est signalée est relative au paiement de l'alliance. C'est une sorte de redevance payée chaque année (moins 7 000 francs Cfa) pour obtenir le titre de séjour. Or, cela se fait partout dans le monde. Les Sénégalais pensent que c'est un peu élevé. Mais c'est la seule difficulté qui m'a été signalée concernant leur séjour. Maintenant l'autre contrainte qu'ils soulèvent, c'est la question du passavant pour ceux qui sont détenteurs de véhicules et qui doivent aller au Sénégal. À un moment donné, Interpol a décelé un trafic de véhicules volés qui, parfois, ont dépassé l'âge d'entrée au Sénégal.

D'ailleurs, je réprouve ce trafic qui, économiquement, est mauvais pour le Sénégal. Ces véhicules dégradent notre environnement et causent beaucoup d'accidents. Mais avec la douane, nous avons trouvé une solution. Nous avons fait un recensement de tous les détenteurs de véhicules, nous les avons listés et maintenant ils ont tous un numéro qu'ils présentent à la douane pour pouvoir passer. Cela évite à ce que des personnes venant d'autres pays avec une quinzaine de véhicules puissent passer la frontière et partir. Cela n'est plus possible.

Que peut apporter la réélection d'Adama Barrow dans les relations entre le Sénégal et la Gambie ?

Adama Barrow est une chance pour le Sénégal. C'est une opportunité pour le Sénégal parce qu'avec lui, il y a la paix et la stabilité. Cela est extrêmement important. Aujourd'hui, le Président de la République, Macky Sall, donne la priorité à la diplomatie sous-régionale. Si vous n'avez pas la paix chez vous, vous ne pourrez pas créer des coopérations ailleurs. Il faudrait d'abord avoir la paix chez soi. Et la présence d'Adama Barrow en Gambie a permis d'assainir les menaces, de tempérer les intimidations qui utilisaient la Gambie comme base arrière. Tout cela a été stoppé depuis longtemps.

Quels sont les leviers sur lesquels les deux présidents devraient s'appuyer pour davantage huiler la coopération bilatérale entre les deux pays ?

Les leviers économiques ; c'est évident ! Aujourd'hui, l'axe Dakar-Banjul est un axe extrêmement huilé. Sénégal Demm Dikk et la compagnie gambienne de transport convoient maintenant deux bus par jour. Cela permet le transit facile des voyageurs et des marchandises. En plus, tout ce qui est lié au convoyage de productions en Casamance passe par le pont de la Sénégambie. Lequel pont a été réalisé par les Présidents Adama Barrow et Macky Sall. C'est un pont stratégique. Il permet aujourd'hui une continuité territoriale du Sénégal. On a plus besoin de prendre un bac pour aller de l'autre côté.

On peut quitter Dakar et, en 4 heures, arriver à Ziguinchor. C'est un gain de temps qui permet de valoriser nos produits agricoles qui pourrissaient en zone sud. Il y a eu aussi l'inauguration de la centrale de Soma, réalisée dans le cadre de l'Omvg. C'est un projet porteur qui permet à nos deux pays de combler le gap de production électrique qu'il y avait entre Kaolack, Soma et Banjul. On va maintenant obtenir une production optimale d'électricité.

Quelle analyse faites-vous du déroulement du scrutin qui a porté Adama Barrow à la victoire ?

Nous félicitons le peuple et le gouvernement gambiens, la Commission électorale indépendante pour la façon dont la procédure, d'amont en aval, a été menée avec beaucoup de professionnalisme. Il n'y a pas eu d'heurts ni de violence. Tout s'est bien passé. Les choses étaient claires. D'abord l'inscription sur les listes électorales a été bien faite. Si l'on n'a pas une bonne liste électorale, on n'a pas les munitions pour aller à une guerre propre. Mais ici les listes électorales ont été faites dans les règles de l'art. Les gens se sont inscrits en respectant le Code électoral. La campagne électorale s'est bien déroulée et ils ont édicté un code de conduite pour que chacun sache ce qu'il doit faire. C'était un engagement de chacun des candidats et cela a été respecté. Et le jour de l'élection, c'était l'allégresse. Les gens ont voté dans la paix, sans menace, sans contrainte, sans entrave.

C'est pourquoi quand les résultats sont sortis, tout le monde était à l'aise parce que on savait qu'il n'y pas eu de difficulté pour aller exprimer son choix. Personne n'a été contraint ou violenté. C'est une preuve de maturité. Ensuite, pour moi, ils ont utilisé un système que la communauté internationale a apprécié. C'est une originalité de voter avec des billes. Les gens ont trouvé que c'était propre, c'était infaillible. Chaque urne est comptée séparément. On sait ce que chaque candidat a obtenu comme voix. Donc, vraiment, il n'y a pas lieu de contester.

Ce système de vote doit être amélioré et protégé parce que c'est un système qui est typiquement local, inventé et appliqué par des Africains. Pour la première fois, on n'importe pas les méthodes d'ailleurs pour choisir nos dirigeants. Je félicite le Président Barrow pour sa brillante élection avec une marge extrêmement élevée. Je félicite aussi les gens de l'opposition qui ont accepté de jouer le jeu. Adama Barrow avait une longueur d'avance sur eux. J'ai visité tout le pays. J'ai vu ce qu'il a fait en termes de réalisations en infrastructure, en eau et en électricité. Et les populations ont adhéré à sa vision.