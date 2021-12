Madagascar: Santé et Sécurité au Travail - Des entreprises récompensées par la CNaPS

" Les adhérents sont au centre de nos préoccupations ". Plus que jamais, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS) applique ce slogan. Elle vient encore de le démontrer en récompensant les entreprises membres qui font preuve d'efficacité en matière de Santé et de Sécurité au Travail (SST).

Il s'agit plus précisément du certificat Label SSP, un prix décerné par la CNaPS à toute entreprise ayant respecté les normes requises en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

24 entreprises. Trois prix sont décernés aux entreprises méritantes, en fonction du degré de respect des normes de sécurité et de santé au travail. Le prix Fehizoro est représenté par un trophée en bronze pour les entreprises qui respectent les réglementations de base. Le prix Mendrika est un trophée en argent pour les entreprises qui adoptent un système malgache de santé et de sécurité au travail, et enfin le prix Raitra est un trophée en or pour les entreprises qui possèdent un référentiel international en matière de SST.

En tout, elles sont 24 entreprises à avoir décroché chacune un certificat SST, avec bien évidemment les récompenses qui vont avec. Notamment, une subvention en numéraire, des soutiens pour les actions RSE, une prise en charge par la CNaPS de la formation en SST pour deux agents de la société auprès d'un cabinet expert en la matière.

Différence. Ou encore des services d'urgence en cas d'accident au travail de l'un des employés. Sur ce point justement, la CNaPS vient d'acquérir six ambulances médicalisées qui seront mises à la disposition des affiliés inscrits et payant régulièrement leur cotisation. Et c'est là justement que réside la différence entre les entreprises affiliées à la CNaPS et celles qui ne le sont pas. Les premières peuvent bénéficier de nombreux avantages offerts par la CNaPS. Sans compter la retraite dorée qui attend les travailleurs des entreprises affiliées.

Les employés de ces derniers peuvent, par exemple, bénéficier des services d'urgence que la CNaPS peut maintenant assurer avec ses six ambulances médicalisées avec un équipage prêt à intervenir à tout moment. Notons qu'une cérémonie de remise des certificats SST a eu lieu, hier au Novotel Alarobia, en présence du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales, Gisèle Ranampy et du Directeur général de la CNaPS Mamy Rakotondraibe.