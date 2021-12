Madagascar: Industrie - Trois nouvelles lignes de production à l'usine Star Ambatolampy

STAR a investi pour la mise en place de lignes de production permettant d'augmenter les volumes de production totale de son usine à Ambatolampy jusqu'à 1 900 000hl/an tous produits confondus, afin de répondre à la demande du marché local.

Les activités industrielles s'intensifient, malgré le contexte difficile lié à la crise sanitaire. Star l'a affiché, la semaine dernière, lors de l'inauguration en grande pompe de l'extension de son usine à Ambatolampy. C'était une cérémonie placée sous le haut patronage du président Andry Rajoelina, accompagné par le DG de Star, Marc Pozmentier, en présence d'un grand nombre de hautes personnalités, des autorités locales, des médias, etc. " Cette usine Ambatolampy a été acquis par STAR en 2014. Elle était initialement destinée à la production de bières.

Actuellement, grâce à l'installation de trois nouvelles lignes de production, l'usine STAR Ambatolampy a la capacité de produire dans un seul endroit, à la fois, les différentes marques de bières, les alcoomix, les différentes marques de boissons gazeuses, et, la nouvelle boisson D'Jino Ice Tea ", ont affirmé les représentants de la société productrice de boissons gazeuses.

Outre l'extension de l'usine, la société a également poursuivi ses actions par la construction d'une nouvelle route de 2,8 km, allant de la route nationale 7 jusqu'au site de l'usine, afin de fluidifier au mieux la circulation des véhicules. Certes, ces nouvelles infrastructures réunies offrent un meilleur espace de travail aux 220 collaborateurs de l'usine dans l'accomplissement de leur activité quotidienne.

Développement local. Par ailleurs, outre son activité industrielle sur Ambatolampy, Star n'a pas manqué de soutenir la communauté locale afin d'améliorer leurs conditions de vie, à travers ses engagements RSE dans les domaines de l'environnement, de la santé et de l'éducation. Depuis son implantation sur les lieux et en collaboration avec les autorités locales, la Star a contribué à la construction d'écoles, de places de marché, de bornes fontaines, ainsi qu'à la réhabilitation de routes et de centres de santé de base, à la distribution de matériels de protection contre le coronavirus ainsi qu'à d'autres projets et infrastructures dans les zones environnantes d'Ambatolampy.

Dernièrement, avec la construction de la nouvelle route menant vers l'usine, la Star a pris en compte d'offrir une meilleure circulation du système d'irrigation des rizières et une meilleure accessibilité aux champs et habitations alentour. " Nous sommes conscients de la chance que nous avons aujourd'hui. Car malgré la crise, nous avons réussi à limiter les dégâts, et surtout poursuivi nos investissements qui garantiront notre capacité de production lors de la reprise, pour satisfaire les consommateurs malgaches ", a noté le DG de Star, dans son discours. Bref, ce développement industriel mené par Star présente de forts impacts, pour les communautés locales de ses régions d'implantation.