Madagascar: Groupe évangélique - Gas'in Praise de retour sur scène

Les adeptes des chansons évangéliques vont se régaler. Le groupe Gas'in Praise démontrera en force son amour pour Dieu, samedi après-midi au Pavé Antaninarenina.

Le groupe Gas'in Praise renoue avec la scène. Les passionnés de musique évangélique et les amateurs de bonne ambiance se réjouiront dans le Seigneur à l'occasion du concert organisé par Haja Ratobihasina et sa bande. Le rendez-vous pour cette année est fixé pour ce samedi 11 décembre au Le Pavé Antaninarenina à 14h. " Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive ". Ce verset tiré dans Esaïe 60 :1 est l'adage préféré du groupe pour cette communion avec ses fans. Gas'in Praise sera épaulé par Antsa an'i Kristy et Si-C Praise.

Ce sera également un baptême du feu pour Tojo et Hery, deux nouveaux venus du groupe. Une chose est sûre, l'ambiance sera à son comble. " Précher l'Evangile, c'est la principale mission de Gas'in Praise. Chanter pour toucher les cœurs et transmettre un message au pays à travers notre musique. On reçoit la grâce gratuitement, donc l'entrée y sera aussi gratuite. Nous invitons tout le monde à chanter avec nous pour célébrer notre Dieu ", note Haja Ratobihasina, chef du groupe.

Malgré la Covid-19 qui a frappé de plein fouet notre pays , Gas'in Praise a pu réaliser son premier clip pour son titre " Ny foko rehetra ", qui connaît un énorme succès. Le groupe compte désormais une dizaine de tubes de style pop rock, outre les chansons interprétées. Fondé en 2017, Gas'in Praise est composé de six jeunes hommes. Ils sont beaux et ont du talent, et ils sont aussi diplômés.

Certains d'entre eux suivent encore leurs études supérieures comme Nathanaël qui prépare son mémoire de fin d'étude en Médecine. Tojo est en deuxième année en Communication. Nehemia et Hery, quant à eux, percent dans la filière Finances et Comptabilité. En effet, ils suivent les traces de leur leader, qui est économiste, non moins futur magistrat, car pas plus tard que la semaine dernière, son nom figurait parmi les 20 candidats admis au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG).'

Mais si d'autres ont choisi différentes passions ou encore la musique du monde, eux, ils ont décidé de consacrer leur temps et leur talent à Celui qui leur en a fait don. L'ascension fulgurante de ce groupe a commencé par des concerts au niveau des différentes églises et il soufflera sa cinquième bougie l'année prochaine. Le dernier concert de la bande était en 2019 au Tranompokonolona Isotry.