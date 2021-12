Madagascar: Socioculturel - L'allure routinière à la malgache

Le 8 décembre est une date charnière d'humanité si l'on ose dire ! Fête de la lumière pour les uns, journée mondiale du climat pour les autres, ce jour est consacré à la Sainte Vierge pour les catholiques. À Madagascar, elle est vécue comme tous les jours. Le train-train de la vie ne permet pas aux Malgaches de marquer un cercle sur cette date dans leur calendrier.

Fête de la lumière. La lumière se fait rare à Madagascar. La Grande île est délestée, délaissée. Les petits villages sont submergés par le noir. En ville, sur les tables à manger s'improvisent les bougies. Souvent, la Jirama offre un " bel effet de lumière ", ses fidèles abonnés assistent au clair-obscur - une " juste distribution des ombres et de la lumière " puisque toutes les 15 secondes, les lampes clignotent - comme s'ils étaient dans une discothèque, en permanence. Les citoyens malgaches participent à la fête de la lumière tous les jours tout en évoluant vers l'obscurantisme.

La journée mondiale du climat. Comme tous les pays du monde, Madagascar est également victime du réchauffement climatique. Ses habitants n'offrent plus cette image souriante qu'on trouve dans les cartes postales. La Grande île héberge désormais une majorité silencieuse qui commence à tirer la langue parce qu'elle est fatiguée et a très soif.

Car ces temps-ci, sans parler du kere dans le Sud, l'eau n'arrose plus les fleurs des jardins dans plusieurs régions. Presque partout, chercher l'or bleu devient une pratique si courante que plus personne ne s'en étonne ! Ici, l'adage de Lavoisier est fortement bel est bien adopté : " rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ", on ne jette pas l'eau usée, même si celle-ci a une odeur douceâtre. Elle sature l'air, macère les bons citoyens dans les transports publics. Une odeur fade envahit davantage les marchés.

Certes, l'argent n'a pas d'odeur, mais les marchandises, elles, en ont une. Le relent naît sur les étals des petits commerçants. Bien entendu, les produits comestibles de qualité médiocre se décomposent dans l'estomac du citoyen lambda et dégage une flatulence aiguë, engendrant un environnement désagréable. Effectivement, le 8 décembre ne sera pas célébré convenablement !

Immaculée conception. Le 8 décembre 1854 a été promulgué un dogme par le Pape Pie IX. Depuis, cette date est consacrée à Marie. À Madagascar, les écoles confessionnelles organisent souvent une messe pour rendre hommage à la Sainte Vierge et Jésus, fruit de ses entrailles.

On entend souvent dire que les Malgaches sont des pieux. Ils prient beaucoup pourtant, ils gagnent peu. Le peuple affamé qui entend le bruit de ses entrailles vides et les larmes versées par leur progéniture sous alimentée n'a plus le temps d'écouter les cloches de l'église ! Dorénavant, la foi commence à quitter leur cœur, car tant de fois ils ont été déçus à cause des aléas de la vie.

Devant assumer des dépenses au-dessus de leurs moyens, bon nombre de pères de famille s'endettent pour satisfaire leurs enfants pendant les trois fêtes à venir : Noël, la Saint-Sylvestre et le nouvel an. En outre, il faudra avoir les épaules assez larges pour pouvoir concrétiser le souhait de le porter, alors il se cassera le dos. Tout a changé au cours de ces deux années. Le revenu des activités ne remplit pas les assiettes. Les jeunes entrepreneurs maigrissent et s'appauvrissent. Suite à cette situation, les quartiers périphériques sont en proie à des violences.