Madagascar: Concours " Miss Monde " - Nellie Anjaratiana impressionne par son assurance

Une forte personnalité, fière, intelligente et des plus engagées, Nellie Anjaratiana s'affirme parmi les favorites du concours " Miss Monde " et continue d'impressionner par son parcours.

Depuis le 21 novembre, c'est portée par sa passion et son dévouement à porter haut l'étendard de Madagascar que Nellie Anjaratiana conquiert le prestigieux concours " Miss Monde ". D'une beauté splendide, voire exclusive, dans le cadre de cette compétition, la jeune femme se démarque définitivement par sa personnalité et un charisme bien à elle.

Pour l'heure, elle s'affiche surtout comme étant une miss bien loin des standards habituels de ce concours. Nellie Anjaratiana impressionne par son assurance face au jury, mais également le grand public, ainsi que les autres concurrentes. Notre chère Miss Madagascar se redécouvre dans le cadre du concours " Miss Monde" comme une personne forte de ses connaissances profondes et étendues résultant de ses études.

De même, elle s'illustre fièrement en tant que Malgache et animée de ses valeurs familiales, elle tend à inspirer la jeunesse par son parcours. " Ayant grandi à Mahajanga, j'ai appris à m'imprégner des valeurs que ma mère m'a inculquées. Elle est celle qui m'inspire le plus et m'a appris à me surpasser, tout en restant constamment proche des miens, à avoir confiance en moi et à faire preuve d'indépendance " souligne-t-elle.

Espoir pour Madagascar

Une véritable scientifique dans l'âme, Nellie Anjaratiana brille aussi par son pragmatisme, mais aussi son ouverture au monde. Dans le cadre de sa campagne pour le concours " Miss Monde ", elle prône la solidarité, la compassion, le partage, ainsi que la générosité. Également passionnée de danse qui anime sa fibre artistique, sa créativité et son intérêt pour l'art, elle sait se distinguer par son charme. Elle a sans aucun doute toutes les cartes en mains pour se faire une place d'honneur dans le cadre de ce concours " Miss Monde " qui se déroule actuellement au Porto Rico.

" J'entends apporter du positif dans la vie de mes compatriotes en tentant cette belle aventure, telle notre équipe des Barea, j'espère unir notre peuple tout entier " souligne Nellie Anjaratiana. De même, elle brille aussi par son engagement, sa participation à ce prestigieux concours est une occasion pour elle de défendre des causes qui lui tiennent à cœur.

La Miss de rajouter " Il faut toujours savoir faire preuve d'authenticité, soyez toujours vous-mêmes, forgez-vous votre propre destin et valorisez votre personnalité. Au-delà de la beauté physique, privilégiez aussi la beauté du cœur ". Un exemple à suivre qui tient à marquer l'histoire, Nellie Anjaratiana se destine également à un bel avenir au delà du concours " Miss Monde ".