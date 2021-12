Madagascar: High tech - Mass'In ouvre sa quatrième boutique à Smart Tanjombato

Mass'In, la plus grande chaîne de boutiques informatiques, multimédia et gaming débarque au centre commercial Smart Tanjombato.

Les premiers clients de la nouvelle boutique Mass'In ont été reçus hier dans un espace encore plus grand que les précédents, et ont pu bénéficier des offres promotionnelles, d'animations gratuites et divers jeux permettant de gagner une console de jeux de dernière génération.

Après Akoor Digue, La City Ivandry, Ampasimazava Tamatave, Mass'In étend son réseau de points de vente pour être plus proche d'une clientèle toujours à l'affût des dernières tendances hightech. Les habitants de l'axe sud de la capitale pourront donc bénéficier des produits de plus grandes marques mondiales (Hewlett Packard, Lenovo, JBL, Bose, Playstation, Nintendo... ) et de la franchise internationale Jeux Video And Co que Mass'In représente exclusivement à Madagascar.

Proches de tous

En plus de la vraie garantie, des produits d'origine européenne ainsi que des marques authentiques, Mass'In met à la disposition du grand public des experts qui se feront un plaisir d'orienter et de conseiller les clients dans l'univers très vaste de la technologie.

" L'expérience clientèle est au centre de nos préoccupations. Au-delà de la vente, nous voulons offrir le meilleur service en partant du choix à l'acquisition de matériels informatiques, gaming et multimédia. L'objectif étant d'accompagner le client au quotidien... " a expliqué Larissa Ravololonirina, responsable boutique à Tanjombato.

A l'occasion de l'arrivée de Mass'In à Smart Tanjombato, la dernière console de Sony, la PS5, sera accessible à tous avec le dernier jeu d'Ubisoft Far Cry 6 durant une animation gaming qui se déroulera du 08 au 12 décembre dans l'enceinte de Smart Tanjombato. Pour le grand bonheur du public, d'autres consoles et accessoires phares du moment seront également à la disposition de tous : volant G29, Playseat, PS4, Nintendo Switch et des jeux récents.

Parce que nouvelle boutique rime avec offres promotionnelles, des prix spéciaux seront accordés à tous les clients de Mass'In Tanjombato. Par ailleurs, pour rester dans le thème de sa campagne du mois de décembre intitulé "offrez du bonheur", une grande tombola avec, à la clé, une Nintendo Switch sera également à la disposition de tous les clients.