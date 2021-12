Afrique: Administration Joe Biden - Madagascar absent au Sommet de la Démocratie

Le gouvernement américain organisera ce jeudi 9 décembre et le vendredi 10 décembre un Sommet sur la Démocratie. " Le sommet offrira une opportunité d'écouter, d'apprendre et de s'engager avec un large éventail d'acteurs dont le soutien et l'engagement sont essentiels pour le renouveau démocratique mondial ", a souligné un communiqué du département d'Etat américain.

En effet, 111 pays dans le monde vont participer à ce rendez-vous organisé par l'administration Biden qui invitera alors des leaders mondiaux comme des chefs d'Etat, des acteurs de la société civile ainsi que des représentants du secteur privé. " Le Sommet pour la Démocratie réunira un groupe représentatif de partenaires étrangers issus de démocraties diverses sur le plan régional et socio-économique ", a ainsi soutenu l'ambassade américaine. Mais Madagascar est absent de cette longue liste élaborée par le gouvernement américain. Le pays n'y sera donc pas représenté.

La Chine et la Russie ne participeront également pas à cette rencontre initiée par le président américain Joe Biden, au même titre que l'Iran et la Turquie. L'Ile Maurice, les Seychelles ainsi que les Maldives, en revanche, sont conviées à ce sommet. Trois thèmes seront traités durant les deux jours du sommet, notamment " se défendre contre l'autoritarisme, lutte contre la corruption et promotion du respect des droits de l'Homme ".

Cet événement offrira également aux dirigeants, selon le département d'Etat américain, un forum pour discuter des défis et opportunités actuels, et servira de plateforme pour annoncer de nouveaux engagements, réformes et initiatives. L'agenda prévoit, à ce titre, des thématiques comme la liberté de la presse, les jeunes leaders dans une démocratie, la démocratie et le secteur privé. Notons que la réunion se déroulera entièrement en virtuel.