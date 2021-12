Madagascar: Sommet de Tokyo sur la nutrition - Andry Rajoelina appelle à des actions concrètes

" La malnutrition est une problématique mondiale ". C'est ce qu'a rappelé le président Andry Rajoelina hier lors de sa prise de parole dans le cadre du Sommet de Tokyo sur la Nutrition pour la croissance qui se déroule au Japon.

Le Chef de l'Etat a participé à cette édition par visioconférence. Il figurait d'ailleurs parmi les premiers orateurs de cet évènement. Comme il fallait s'y attendre, le cas des compatriotes dans le Sud, victimes du kere était au cœur de l'intervention du numéro Un d'Iavoloha. Il a notamment rappelé qu' " à l'origine de ces graves épisodes de sècheresse, entrainant une diminution de la pluviométrie, provoquant la réduction drastique des réserves en eaux, se trouve le dérèglement climatique. Cette situation rend quasiment impossible toute activité de subsistance pour les familles.

Face aux chiffres alarmants sur la situation de la malnutrition à Madagascar, il est impératif, a martelé le Chef de l'Etat, de trouver des solutions plus adéquates car des millions de vies humaines sont en dangers. C'est pourquoi depuis près de deux ans maintenant, l'État Malagasy mène une lutte acharnée contre ce fléau ".

" Appel éclair ". Andry Rajoelina a profité de ce Sommet de Japon pour interpeller les dirigeants du monde. Il estime en effet que c'est essentiel de changer de paradigme et de mode d'actions en développant des projets multisectoriels aussi bien dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation et de la protection sociale.

Pour convaincre les dirigeants présents au Japon à soutenir Madagascar dans la lutte contre ce fléau, le Chef de l'Etat a exposé les grandes lignes de l'intervention de l'Etat dans les régions Androy et Anosy. Il a notamment évoqué l'organisation de la Caravane du Sud, les transferts d'aides financières au profit de plus de 100 000 familles notamment à travers le projet Fiavota et la redynamisation du programme de cantines scolaires. Le Chef de l'Etat réitère aussi l'" appel éclair " à l'endroit de la Communauté internationale pour permettre à près de 1.000 000 de personnes de recevoir une aide alimentaire et médicale.

Solutions pérennes. Le Chef de l'Etat a souligné que l'Etat Malagasy œuvre pour mettre en place des solutions pérennes dans le Sud. Parmi elles figurent l'installation de l'usine de fabrication d'aliments nutritionnels Nutrisud, la mise en œuvre d'un programme de planning familial pour maîtriser la croissance démographique, ainsi que la construction d'un grand pipeline pour que la population puisse avoir accès à l'eau potable, mais aussi pour irriguer les terres.

Le Président Andry Rajoelina a aussi profité de cette occasion pour sensibiliser le monde entier pour la préservation de l'environnement et pour une gestion plus raisonnée des ressources naturelles mondiales afin d'endiguer durablement la précarité alimentaire. Il a ainsi encouragé les dirigeants du monde, les leaders d'opinions et le secteur privé à se mobiliser en faveur de la protection des forêts, de la préservation des littorales et la vulgarisation des énergies renouvelables et des biocombustibles, en alternative au bois de chauffe et au charbon de bois.

Tout en réaffirmant son optimisme par rapport à la réussite de cette mobilisation mondiale, Andry Rajoelina appelle à des actions concrètes. " Assurons-nous, chers amis, qu'à l'issue de cet événement de haut niveau, découleront des stratégies d'actions opérationnelles, loin de la théorie, que nous pourrons déployer rapidement. Nous devons tous œuvrer pour des résultats tangibles, mesurables et quantifiables afin d'enrayer la malnutrition sous toutes ses formes ", a-t-il déclaré.