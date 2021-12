Cote d'Ivoire: Collecte des données sur la fistule - L'Unfpa équipe des directions départementales de la Santé en matériel informatique

Dans le cadre de la lutte contre la fistule, le Fonds des Nations unies pour la population (Unfpa) a procédé, le 7 décembre, à l'hôtel Palm Club de Cocody (Abidjan), à la remise de dix ordinateurs de bureau aux directeurs des districts sanitaires des villes de Man, Bouna et Gagnoa.

L'initiative menée en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a été réalisée grâce à un financement de l'Agence coréenne pour la coopération internationale (Koica).

Dr Talibo Almouner, représentant de l'Unfpa, a expliqué le bien-fondé de cette remise de dons. " Nous avons constaté qu'il y a le besoin de quantifier les données sur la fistule et c'est dans ce cadre que l'Unfpa et ses partenaires ont jugé nécessaire de doter les centres de prise en charge de moyens, afin de collecter les données, tant sur le plan communautaire que dans les hôpitaux, pour une meilleure planification des interventions et la prise en charge de la fistule ", a-t-il déclaré.

Il a indiqué que ce sont plus de 400 cas de fistule qui sont pris en charge par ladite organisation à travers des activités, à savoir des caravanes. A cet effet, il a invité tous les acteurs à s'engager dans la lutte contre cette maladie dite " silencieuse ". Ainsi, en vue de faciliter la collecte des données, une plateforme a été mise en place : www.fistule-collecte-co.com.

Selon le président du Centre d'excellence pour la recherche scientifique, la Co-création (Cerco), Alain Capo-Chichi, avec ou sans connexion internet, les différents acteurs peuvent renseigner les données. Tout en assurant que cette application reste disponible et accessible à distance à tous les hôpitaux.

Pour Koulibaly Drissa, directeur du Chr de Man, cette donation est d'un grand soutien, car les gestionnaires de données pourront faire un travail de qualité sur le terrain, collecter et traiter les données afin de les mettre à la disposition du ministère de la Santé pour une meilleure prise en charge des malades.

La fistule est un problème de santé publique majeur qui touche principalement les filles et les femmes les plus vulnérables, vivant dans les régions les plus reculées du continent, avec peu ou pas d'accès aux soins et à des services de santé reproductive de qualité.