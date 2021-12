Afrique: Coopération - Le Sénégal et l'Afrique du Sud signent quatre accords

Le Sénégal et l'Afrique du Sud renforcent leur coopération. Les deux pays ont signé ce 7 décembre 2021 à Dakar, quatre accords de coopération. La signature a eu lieu en présence des chefs d'Etat des deux pays. Cyril Ramaphosa est en visite dans notre pays depuis dimanche 5 décembre 2021. Ces accords portent sur la mise en place d'une commission mixte, des consultations politiques, la santé et la coopération dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture.

Face à la presse, Macky Sall et son hôte ont salué la convergence de vues des deux pays sur les principales questions régionales, internationales et multilatérales, notamment le développement, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, le changement climatique, la santé, ainsi que la paix et la sécurité internationales. Ils ont aussi décidé de poursuivre leur collaboration, sur les enjeux et défis africains durant le mandat du Président Macky Sall à la présidence de l'Union africaine pour la période 2022-2023.

Au plan bilatéral, ils ont exprimé leur satisfaction pour la qualité de la coopération et ont manifesté leur volonté de la renforcer. Au cours de la conférence de presse, le président sud-africain a remercié, à nouveau Macky Sall pour le soutien relatif au variant Omicron. " Votre démonstration de soutien à l'Afrique du Sud au Forum hier a été puissante, énergique et profondément émouvante. L'interdiction de voyager imposée à l'Afrique du Sud par un certain nombre de pays est à la fois injustifiée et non scientifique ", a déclaré M. Ramaphosa.

Revenant sur la sixième édition du Forum paix et sécurité de Dakar, les deux Chefs d'Etat ont plaidé en faveur d'une solidarité à l'égard de l'Afrique lorsqu'il s'agit de garantir un accès équitable aux vaccins mais surtout à la fabrication au niveau des différentes régions du continent de vaccins.