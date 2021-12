Sénégal: Programme Asip - Ouverture des candidatures pour la prochaine cohorte

Au cours de l'année 2021, les startups technologiques africaines ont levé 4,42 milliards de dollars de fonds, soit presque le double de la levée record de 2,4 milliards de dollars de l'année précédente. "Les investissements dans l'innovation africaine augmentent, tout comme la demande de soutien pratique et d'accès aux marchés de la part des startups ", déclare dans un communiqué de presse, Eleanor Azar, adjointe exécutive du groupe Telecel et directrice du programme d'initiative pour les startups africaines (Asip) du groupe Telecel.

Afin de repérer, de former et de développer la prochaine génération de startups technologiques africaines, le programme Asip Accelerator du groupe Telecel, soutenu par Startupbootcamp (Sbc) AfriTech, a ouvert les candidatures pour sa prochaine cohorte. Selon le communiqué, l'Asip Accelerator est à la recherche des solutions africaines pour les défis africains les plus efficaces dans les principaux secteurs verticaux de l'industrie, notamment AgriTech, Supply Chain, IoT & Connectivity, Machine Learning, Data Analytics, Cybersecurity, CleanTech, RegTech et Fintech.

Une fois sélectionnés, les 10 meilleurs participants passeront trois mois à suivre un coaching intensif à travers des Master classes dirigées par des experts, couvrant les principes fondamentaux de la mise à l'échelle, depuis la création du modèle d'entreprise jusqu'à la levée de fonds, en passant par la méthodologie du lean Management. Le programme se déroulera à Dakar, au Sénégal, et sera clôturée par une journée de Demo Day au cours de laquelle les fondateurs de startups présenteront leurs solutions innovantes à un large public composé de médias, d'investisseurs, de partenaires commerciaux et des parties prenantes du secteur. Les startups auront également accès à une plateforme d'accompagnement sur mesure, Accelerator Squared, qui offre une bibliothèque complète de contenus, des ateliers de groupe, un mentorat individuel et des sessions de collaboration avec les entrepreneurs en résidence, ainsi que des forums de discussion, sur invitation seulement, avec des fondateurs du monde entier. Cela s'ajoute au soutien personnalisé de mentors expérimentés et d'entrepreneurs en résidence.

Les 10 startups recevront également des avantages d'une valeur de plus de 750 000 dollars, notamment des crédits de Aws, Google Cloud Services et bien d'autres, ainsi qu'une allocation en espèces de 18 000 dollars de l'Asip.

Le programme d'accélération est le premier à être basé et centré sur l'Afrique, grâce à un partenariat avec la Délégation générale à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj), une institution sous l'autorité de la Présidence de la République du Sénégal et lancée par le Président de la République,Macky Sall, en 2018 pour soutenir l'entrepreneuriat.