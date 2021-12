Cote d'Ivoire: Financement par crédit-bail - Le ministère de l'Économie et des Finances rassure les Pme

La problématique du financement des Petites et moyennes entreprises (Pme), à travers le crédit-bail, était au menu d'un atelier de formation, hier, à la maison de l'Entreprise au Plateau, à l'intention de plusieurs chefs d'entreprises. Initiée par le ministère de l'Économie et des Finances, en collaboration avec l'Agence Côte d'Ivoire Pme et la Société Financière Internationale (Sfi), cette séance de formation avait pour thème : " Pme ivoiriennes : Le crédit-bail, une nouvelle alternative pour stimuler le financement ".

L'objectif était de présenter le crédit-bail comme outil de financement alternatif des Pme ivoiriennes. De manière spécifique, il s'agissait au cours de cet atelier de présenter le crédit-bail comme mode alternatif de financement des Pme, de montrer les avantages du financement par crédit-bail, et de faire un état des lieux du financement des Pme et du crédit-bail en Côte d'Ivoire.

La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, représenté par son Directeur de Cabinet adjoint Vassogbo Bamba. Étaient également présents Félix Anoblé, le ministre en charge des Pme et le Secrétaire Exécutif du Programme de Développement du Secteur Financier (Pdesfi) Siaka Fanny.

Le représentant du ministre Adama Coulibaly a indiqué, à l'occasion, que la problématique du financement des Pme est un chantier prioritaire pour le ministère de l'Économie et des Finances, qui a conduit des réformes portant sur la création et le développement d'outils alternatifs de financement. Selon lui, ces réformes menées à travers le Programme de développement du secteur financier (Pdesfi) touchent à la fois le secteur bancaire, les assurances, les marchés de capitaux, la microfinance, les problématiques transversales visant l'amélioration de l'environnement des affaires, et les questions relatives aux financements de l'Agriculture, de l'Habitat et des Pme.

" L'avantage du crédit-bail est qu'il élimine la nécessité de fournir une garantie, car l'actif loué sert lui-même de garantie. Le crédit-bail représente donc une opportunité exceptionnelle pour de nombreuses Petites et Moyennes Entreprises (Pme) dans notre pays. Il s'adapte à la réalité des Pme, anticipe l'épargne de l'entreprise et offre également des solutions de financement pour les populations informelles et rurales, en acceptant un financement sans apport ", a-t-il souligné. Avant d'ajouter que toutes les dispositions sont prises et continueront d'être prises par le Ministère de l'Économie et des Finances, pour que le crédit-bail constitue effectivement la solution alternative pour le financement des Pme ivoiriennes.

Pour sa part, le Secrétaire Exécutif du Pdesfi, Siaka Fanny, a déclaré que la difficulté d'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises est l'une des contraintes majeures au développement du secteur privé ivoirien. Dès lors, dira-t-il, le développement du crédit-bail et son rôle important dans le financement des besoins en investissement des particuliers et des entreprises apparaît comme un catalyseur dans la réalisation par l'État de ses Plans nationaux de développement.

" Toutefois, il ressort de l'analyse des statistiques sur le financement par crédit-bail que des efforts considérables doivent être faits en vue de développer cet outil de financement et le rendre profitable au plus grand nombre des acteurs économiques ", a-t-il affirmé.