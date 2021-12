Cote d'Ivoire: A Abidjan, une nouvelle opération de "déguerpissement" suscite la colère

Quelque 3 à 4 000 habitants du quartier de Koumassi à Abidjan se retrouvent sans toit, après une opération menée par les autorités sur demande de la mairie qui estime qu'ils occupaient le terrain illégalement. L'affaire a pris une tournure politique, après que le PPA-CI, le nouveau parti de Laurent Gbagbo, a menacé de porter plainte contre le maire de Koumassi, Bacongo Cissé.

" Ils ont tout détruit. On n'a rien pu sauver. " Devant un terrain nu, où se dressait autrefois sa maison, Anne-Marie Yaba peine à contenir ses larmes. Le 12 novembre au petit matin, six caterpillars ont entrepris la destruction de plusieurs dizaines de maisonnettes et de six immeubles. Plus de 203 familles ont été " déguerpies ".

" On ne peut pas comprendre qu'à 5h du matin, un maire amène des bandits armés de gourdins et de machettes, et qui sont d'accord avec lui pour venir casser des maisons sur des personnes. C'est inhumain ", s'indigne Aboubakar Traoré, l'imam du quartier Koumassi-Fanny. Il en veut au maire de la commune.

Résultat de cette opération: des centaines de personnes dorment sur des bâches sur une bande de terre d'environ 1 hectare. " Depuis qu'ils ont cassé le quartier, on dort dehors avec nos enfants. Un matin ils nous ont surpris sans rien dire, même pas une mise en demeure. On est dans le désespoir total, on dort à la belle étoile. Nos enfants ne peuvent plus aller à l'école. On est où ? On est dans quel pays ? ", témoigne une habitante.

Alors qu'une procédure judiciaire complexe est engagée depuis plus de quinze ans, les habitants s'estiment expropriés et considèrent ce " déguerpissement " comme illégal. Pour eux, la mairie souhaite réaliser une opération immobilière. Mais selon le responsable des relations publiques de la mairie, Kader Abdramane Ouattara, ce terrain appartient à l'État : " Des projets d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales étaient donc en souterrain pour régler un certain nombre de problèmes d'inondations dans la commune. "

L'affaire a pris un tournant politique. Damana Pickass, le secrétaire général du PPA-CI, le parti de Laurent Gbagbo, s'est rendu sur place samedi pour soutenir les populations et annoncer son intention de lancer des procédures judiciaires contre le maire RHDP de Koumassi, Bacongo Cissé.